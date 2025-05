Remaster "Gears of War" także na PlayStation! Znamy datę premiery

"Gears of War: Reloaded" dla wszystkich!

Jak bowiem ogłasza Microsoft, grabędzie dostępna nie tylko na. Po raz pierwszy zagrają w nią również posiadacze. Co ważne użytkownicy PS będą mogli skorzystać z multiplayera bez konieczności posiadania konta Microsoftu.dostępne będzie w 4K. Tryb kampanii ma mieć 60 fps, a multiplayer 120 fps. Wersja posiada HDR, VRR, Dolby Vision & 7.1.4 Dolby Atmos.Akcja pierwszej częścirozgrywa się na przypominającej Ziemię planecie Sera. 14 lat temu została ona zniszczona w wyniku ataków zamieszkującej podziemie rasy o nazwie Locust. Miliardy ludzi zginęły, a powierzchnia planety zamieniła się w ruinę. Jest jednak szansa na zakończenie krwawej wojny. Czteroosobowy oddział żołnierzy pod wodzą weterana Marcusa Fenixa wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest ostateczne pokonanie przerażających mieszkańców podziemnego świata. Gra zadebiutowała 7 listopada 2006 roku.Koszt zakupu to 39,99 dolarów.Osoby posiadającez 2015 roku otrzymają bezpłatny upgrade do wersjiRemaster już w dniu premiery trafi też do usługi