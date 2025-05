"Już nigdy nie powstanie taki film" – mówi członek ekipy "Odysei" Nolana

Co dokładnie powiedział członek ekipy filmowej?

Getty Images © Kevin Winter

"Odyseja" – co wiemy o filmie?

"Oppenheimer" – zwiastun filmu

Usunięta rozmowa miał miejsce w podcaście Action for Everyone, do którego prowadzący zaprosił Jamesa Newmana – koordynatora pionu kaskaderskiego przy " Odysei ". Odpowiadający na pytania gość nie gryzł się w język, dostarczając słuchaczom nowych zakulisowych informacji na temat właśnie zakończonych zdjęć w Europie. Ich dalsza część będzie kontynuowana w Los Angeles.– powiedział Newman.W dalszej części rozmowy mężczyzna opowiedział też o sposobie dobierania lokacji do filmu przez reżysera.– dodał.Przypomnijmy, że The Odyssey " będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.W imponującej obsadzie " The Odyssey " znaleźli się m.in. Zendaya Tom Holland (Telemach) Anne Hathaway (Penelopa), Robert Pattinson Lupita Nyong’o (Klitajmestra), Jon Bernthal Benny Safdie (Agamemnon), John Leguizamo oraz Charlize Theron (Kirke).Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy " Mrocznego rycerza " i " Incepcji ". Budżet filmu wynosi ponoć około 250 milionów dolarów, a do jego produkcji wykorzystano zupełnie nowe kamery IMAX. Stanie za nimi zaufany operator Nolana, Hoyte van Hoytema.