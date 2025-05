"Peacemaker" powraca! Mamy zwiastun 2. sezonu

"Peacemaker": teaser 2. sezonu

Co wiemy o drugim sezonie "Peacemakera"?

Akcja pierwszego sezonu serialutoczyła się po wydarzeniach z wyreżyserowanego przez Jamesa Gunna filmu. Po opuszczeniu szpitala Peacemaker ( John Cena ), znany także jako Christopher Smith, ma nadzieję cieszyć się wolnością. Niestety szybko upomina się o niego kierowany przez Clemsona Murna ( Chukwudi Iwuji ) oddział do zadań specjalnych. Ma on dla niego propozycję nie do odrzucenia.W drugim sezonie Peacemaker próbuje pogodzić się ze swoją trudną przeszłością i odnaleźć na nowo sens życia. Jednocześnie kontynuuje walkę z niegodziwcami i marzy o zaprowadzaniu pokoju za wszelką cenę.W obsadzie prócz Ceny znaleźli się: Danielle Brooks Brey Noelle oraz Tim Meadows