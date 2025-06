"Jak wytresować smoka": Film lepszy niż animacja? Recenzja

recenzja filmu "Jak wytresować smoka"

Zobacz zwiastun filmu "Jak wytresować smoka"

Czy aktorski film A.D. 2025 dorównuje legendzie? Sprawdźcie naszą recenzję. Swoimi wrażeniami po seansie dzieli się Jan Sławiński.Fragment recenzji filmu " Jak wytresować smoka " znajdziecie poniżej. Cała jest dostępna na karcieautor: Jan SławińskiSeria " Jak wytresować smoka " liczy obecnie trzy pełnometrażowe animacje, sześć krótkometrażowych oraz trzy animowane seriale, a dochodzą do tego jeszcze odcinki specjalne. Świat, gdzie żyją smoki i wikingowie, został luźno oparty na serii książek, których autorką jest Cressida Cowell , jednak łatwo odnieść wrażenie, że obecnie żyje własnym życiem. Najnowszy serial animowany, " Jeźdźcy smoków: Dziewięć światów " przenosi akcję do współczesności, a " Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa " skierowany jest do najmłodszych odbiorców, dla których oryginalna animacja może być zbyt mroczna i poważna. Patrząc na popularność głównej serii i mnogość tytułów odpryskowych, można było się domyślić, że aktorska wersja pierwszego filmu serii to tylko kwestia czasu. Nowy " Jak wytresować smoka " właśnie wchodzi do kin, ale czy oferuje coś świeżego?Czkawka ( Mason Thames ) jest synem walecznego wodza wikingów ( Gerard Butler ), jednak sam nie przepada za przemocą. Chuderlak i niezdara, w którym trudno dopatrzeć się odwagi i zaciekłości godnej następnego przywódcy, pewnego razu przypadkiem zestrzeliwuje z nieba legendarną Nocną Furię. Po odnalezieniu rannego smoka chłopiec nieoczekiwanie się z nim zaprzyjaźnia, a ten po bliższym poznaniu przypomina bardziej przerośniętego kociaka niż krwiożerczą bestię. Czkawka postanawia przekonać wikingów, że oba gatunki mogą żyć w zgodzie. Problemem jest fakt, że równocześnie musi brać udział w treningu na łowcę, a tytuł ten otrzymuje się po… zabiciu smoka na oczach całej wioski.