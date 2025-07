Anime i dokumenty! Użytkownicy Filmwebu wybrali najlepsze filmy I półrocza 2025

Co mogło znaleźć się na liście użytkowników?

Najlepsze filmy I półrocza 2025 roku według średniej ocen użytkowników Filmwebu

20 Shambhala 2024 2h 30m Dramat Min Bahadur Bham Francja Hongkong Norwegia Turcja USA Tajwan Nepal Katar Dramat Thinley Lhamo Sonam Topden Pema mieszka w wiosce położonej wysoko w Himalajach. Kiedy znika Tashi, jeden z jej trzech mężów, a mieszkańcy zaczynają plotkować o jej ciąży, dziewczyna postanawia go odnaleźć. Rusza w długą drogę, wiodącą poprzez ośnieżone górskie krajobrazy, by stanąć w obronie swojego dobrego imienia.

19 I'm Still Here Ainda Estou Aqui 2024 2h 16m Dramat Walter Salles Brazylia Francja Dramat Fernanda Torres Fernanda Montenegro Na początku filmu "I’m Still Here" życie w radosnym i tłocznym domu rodziny Paiva biegnie spokojnym rytmem, mimo groźby kontroli i aresztowań, które wiszą nad każdym ich wyjściem z domu. Wszystko to zmienia się, gdy patriarcha Rubens, były kongresmen zmuszony do życia na wygnaniu już w poprzedniej dekadzie, zostaje wezwany, aby złożyć tajemnicze zeznania przed wojskowymi śledczymi. Niedługo później, oficerowie przychodzą po Eunice, trzymając ją przez 12 dni w więzieniu, próbując nakłonić ją do obciążenia przyjaciół i współpracowników oskarżonych o lewicowe działania.

18 Grzesznicy Sinners 2025 2h 17m Horror Ryan Coogler USA Horror Michael B. Jordan Hailee Steinfeld Lata 30., Missisipi. Południowe słońce świeci nad polami bawełny i zakurzonymi uliczkami. Bracia bliźniacy Stack i Smoke wracają po latach do rodzinnego miasteczka, eleganccy, pewni siebie, bogatsi niż statystyczny czarnoskóry mieszkaniec Ameryki. Do niedawna mieszkali w Chicago. Podobno pracowali tam dla nikogo innego jak Ala Capone’a. Podobno. Na pewno teraz chcą otworzyć własny interes. Ma być nim knajpa, taka dla czarnych, z autentyczną, najlepszą czarną muzyką. Kupują odpowiedni lokal, zlecają wykonanie szyldu, znajdują muzyków, w tym młodego Sammy’ego, syna pastora, który wbrew woli ojca rwie się do grania bezbożnego bluesa. Trwają gorączkowe przygotowania do wielkiego otwarcia. To już zaraz, tej nocy. Wreszcie purpurowe słońce znika za horyzontem i zaczyna się impreza. Będzie dużo dziksza, niż bracia sobie wymarzyli. Oto bowiem na miejscu zjawiają się wampiry, zwabione rozbrzmiewającymi pośród nocy frenetycznymi dźwiękami.

17 Przechwycone Myrni liudy 2024 1h 35m Dokumentalny Oksana Karpovych Francja Kanada Ukraina Dokumentalny Najgłośniejszy ukraiński dokument roku, który trzeba zobaczyć w kinie. Nagrodzony m.in. na Berlinale, Krakowskim Festiwalu Filmowym i WATCH DOCS. Mimo że nie pada w nim ani jeden strzał, nie widać rannych, czołgów ani eksplozji, jego twórcom udało się dotrzeć do istoty tego konfliktu. Długie perfekcyjnie kadrowane ujęcia pokazują księżycowe krajobrazy i wybebeszone wnętrza mieszkań, do których dotarł w 2022 roku „Ruski Mir”. Absurd i bestialstwo wojny odsłaniają sami okupanci: warstwę dźwiękową tworzą wyłącznie przechwycone przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy, relacjonujących rodzinom swoje wojenne przeżycia.

16 Symfonia o umieraniu Sterben 2024 3h 3m Dramat Matthias Glasner Niemcy Dramat Lars Eidinger Corinna Harfouch W centrum tej opowieści jest rodzina, która już dawno zapomniała o łączących ją więzach. Dopiero widmo śmierci staje się czymś, co potrafi dać namiastkę bliskości i doprowadzić do ponownego spotkania schorowanych rodziców oraz dorosłych, prowadzących burzliwe życie dzieci. Kiedy cierpiący na demencję Gerd trafia do domu opieki, jego żona Lissy zostaje sama. Odpowiedzialność za losy starzejących się rodziców spada na ich syna Toma, cenionego dyrygenta przed czterdziestką, którego życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste, przypomina jeden wielki chaos. Podobnie zresztą jak jego siostry Ellen, mającej wyraźną słabość do alkoholu oraz żonatych mężczyzn.

15 Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu Soundtrack to a Coup d'Etat 2024 2h 30m Dokumentalny Johan Grimonprez Belgia Francja Holandia Dokumentalny In Koli Jean Bofane Larry Devlin Polityka sprzed 60 lat nigdy nie była przedstawiona w tak energetyczny, dynamiczny sposób. Lata 1960-1961. 16 krajów afrykańskich ogłasza niepodległość, co wywołuje niepokój mocarstw w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. CIA wysyła do Afryki gwiazdy jazzu: Louisa Armstronga, Dizzy Gillespie, Ninę Simone i innych, aby wzmocnić pozytywne odczucia Afrykańczyków wobec USA. Muzycy zaczynają zdawać sobie sprawę, że są wykorzystywani przez własny kraj, w którym nadal istnieje segregacja rasowa.

14 Better Man: Niesamowity Robbie Williams Better Man 2024 2h 14m Biograficzny Muzyczny Michael Gracey Australia Chiny Francja USA Wielka Brytania Biograficzny Muzyczny Robbie Williams Jonno Davies Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji.

13 Thunderbolts* 2025 2h 6m Akcja Sci-Fi Jake Schreier USA Akcja Sci-Fi Florence Pugh Sebastian Stan Najnowszy film ze Studia Marvel "Thunderbolts" przedstawia nietypową drużynę antybohaterów - Yelenę Belovą, Bucky’ego Barnesa, Czerwonego Strażnika, Ghosta, Taskmastera i Johna Walkera. Niepokorni bohaterowie wpadną w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?

11 Młode serca Junge Herzen 2024 1h 37m Dramat Anthony Schatteman Belgia Holandia Dramat Lou Goossens Marius De Saeger Czternastoletni chłopak odkrywa, że czuje się zauroczony swoim nowym sąsiadem, Aleksandrem, który wkracza do jego życia i budzi uczucia, o których istnieniu nie miał pojęcia. To pierwsze miłosne uniesienie szybko staje się dla niego czymś głębszym i bardziej intensywnym. Jednak rozmowy z przyjaciółmi i rodziną przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi.

10 Nasienie świętej figi Danaye anjir-e moabad 2024 2h 48m Dramat Kryminał Mohammad Rasoulof Francja Iran Niemcy Dramat Kryminał Soheila Golestani Missagh Zareh Dwie dorastające siostry na co dzień zajmują się szkołą, przyjaciółmi i domowymi obowiązkami. Wszystko się zmienia, gdy ich ojciec niespodziewanie awansuje na sędziego śledczego. Wraz z finansowymi korzyściami i awansem społecznym, pojawiają się nowe zasady i obowiązki. Ich surowość i restrykcyjność budzi w dziewczynach sprzeciw. Atmosfera w domu gęstnieje, a sytuacja dodatkowo się pogarsza się, gdy znika służbowa broń ojca. Z dnia na dzień cała rodzina znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

9 Lilo & Stitch 2025 1h 48m Komedia Przygodowy Dean Fleischer-Camp USA Komedia Przygodowy Maia Kealoha Sydney Agudong "Lilo i Stich" to szalenie zabawna i wzruszająca adaptacja klasycznego filmu Disneya z 2002 roku, opowiadająca o samotnej dziewczynce z Hawajów oraz zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić skomplikowane relacje rodzinne. Niezwykła więź, która połączy Lilo i Sticha pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz to, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.

8 The Brutalist 2024 3h 35m Dramat Brady Corbet USA Węgry Wielka Brytania Dramat Adrien Brody Felicity Jones Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...

6 David Attenborough: Świat oceanów Ocean with David Attenborough 2025 1h 35m Dokumentalny Przyrodniczy Colin Butfield Toby Nowlan Wielka Brytania Dokumentalny Przyrodniczy David Attenborough David Attenborough czerpie z gromadzonego przez całe życie doświadczenia, aby zaprezentować najbardziej spektakularne podwodne siedliska Ziemi. Pokazuje, że jesteśmy w najwspanialszym okresie do odkrywania oceanu, i podkreśla jego kluczowe znaczenie. Ukazując największe wyzwania stojące przed oceanem, Attenborough niesie nadzieję: szansa na odbudowę życia morskiego na niespotykaną dotąd skalę jest w zasięgu ręki.

5 Dziewczyna z igłą Pigen med nålen 2024 1h 55m Dramat Magnus von Horn Dania Polska Szwecja Dramat Vic Carmen Sonne Trine Dyrholm Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar - charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują niċ porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokująca prawdę o swojej mocodawczyni.

4 F1: Film F1: The Movie 2025 2h 35m Dramat Sportowy Joseph Kosinski USA Dramat Sportowy Brad Pitt Damson Idris Sonny Hayes, nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes, obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny'ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego - zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce'a, narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny'ego dogania przeszłość.

3 Flow Straume 2024 1h 24m Animacja Fantasy Przygodowy Gints Zilbalodis Belgia Francja Łotwa Animacja Fantasy Przygodowy W zazwyczaj spokojnym lesie coś wisi w powietrzu. Sprawcą całego zamieszania jest szybko podnoszący się poziom wody, przed którym ucieka także dość nieufny kot. Zwierzę wskakuje na zniszczoną żaglówkę, rozpoczynając wielki rejs. Na jej pokładzie dochodzi do międzygatunkowego spotkania. Każdy rozbitek jest inny: labradora roznosi energia, lemur głównie gromadzi rzeczy, a kapibara – jak to kapibara! – spędza czas na wypoczynku. Aby stawić czoła zagrożeniu, bohaterowie będą musieli nauczyć się współpracować i rozumieć swoje potrzeby.

2 Jak wytresować smoka How to Train Your Dragon 2025 2h 5m Familijny Fantasy Przygodowy Dean DeBlois USA Wielka Brytania Familijny Fantasy Przygodowy Mason Thames Nico Parker Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka. Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza, Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid i Gobberem u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości.

Jak szybko zauważycie, na liście jest kilka tytułów, których światowa premiera miała miejsce w 2024 roku. Dlaczego więc pojawiają się w tym zestawieniu? To proste:. Rodzaj dystrybucji nie miał znaczenia, więc mogły być to zarówno filmy kinowe, jak i te dostępne wyłącznie na VOD.O miejscu na liście zdecydowałyPod uwagę brana była średnia ważona, a nie średnia arytmetyczna.Zestawienie wielu z Was może mocno zaskoczyć. Na liście znalazło się bowiem sporo tytułów, które ominęły kina. Wysoko znalazło się anime. Na liście sporo jest też dokumentów.