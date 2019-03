"Kapitan Marvel" pozostała numerem 1 w kinach na świecie

Poza granicami USA w box offisie niewiele się zmieniło.wciąż dystansuje konkurencję, choć w Chinach zanotowała kolejny 70-procentowy spadek wpływów. Tylko w weekend wpływy widowiska powiększyły się oDzięki temu zagraniczne wpływywynoszą 588,8 mln dolarów. Nie jest to wciąż najlepszy wynik tegorocznych premier. Ten należy doi jest o ponad 100 milionów wyższy. Oznacza jednak, żetrafiła już na dziesiąte miejsce wśród najbardziej kasowych widowisk o superbohaterach. Globalnie powoli zbliża się do bariery miliarda dolarów. Obecnie na koncie ma 910,3 mln dolarów. Jest to pierwsza premiera tego roku, której udała się ta sztuka.Bez zmian również na miejscu drugim. Tajwański(More Than Blue) utrzymał pozycję lidera w Chinach zarabiając. Dzięki temu łączne wpływy w tym kraju przekroczyły już 120 milionów.Najniższe miejsce na podium zajmuje nowość,. Film trafił do kin w 47 krajach i choć sprzedaje się dobrze, to jednak nie aż tak dobrze jak w USA. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach pokazywany jest od środy, to łącznie po pierwszym tygodniu ma 16,7 mln dolarów. Jest to wynik tylko o 21% lepszy od osiągniętego na otwarcie w tych samych krajach przezsprzedaje się lepiej od poprzedniego filmu Peele'a w 39 rynkach. Najwyższe wpływy uzyskał w Wielkiej Brytanii (3,7 mln dolarów), Francji (2,0 mln), Niemczech (1,4 mln) i Hiszpanii (1,2 mln). W trzech pierwszych horror zajął drugie miejsca, w Hiszpanii był trzeci.Na czwartym miejscu wylądowała kolejna nowość, chińska historia grupy uczniów i ich nauczyciela(Song of Youth). Film zarobił w weekend. Łącznie z czwartkowymi pokazami na jego koncie jest 12,6 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamykaz wynikiem. Duża w tym zasługa Chin, gdzie obraz wciąż dobrze się sprzedaje (3,2 mln dolarów w weekend). Film uzyskał właśnie zgodę na przedłużenie pobytu w tamtejszych kinach do końca kwietnia.