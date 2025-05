"Punkty zwrotne" od 6 czerwca w kinach. Sprawdź, gdzie obejrzeć

Poniżej można zobaczyć teaser oraz listę kin, w których będzie można już od 6 czerwca obejrzeć film.Tajemniczy pisarz powieści sensacyjnych, którego tożsamość pozostaje nieznana i który mieszka w odosobnieniu w wiejskim domu ( Diego Peretti ), przyjmuje wizytę równie tajemniczej postaci, która twierdzi, że wie o nim wszystko, ale której intencje są dalekie od jasnych ( José Coronado )... Tak zaczynają się hiszpańskie " Punkty zwrotne ". Klasyczny film noir, w którym nie ma zbędnych fajerwerków, jest za to dobra gra aktorka, świetny scenariusz pełen napięcia i zwrotów akcji, a także mnóstwo ironii i humoru.Reżyser filmu David Marqués , jest wielkim fanem thrillerów i kryminałów. Jak powiedział w jednym z wywiadów, zawsze marzył o tym, żeby zrobić właśnie ten rodzaj kina.Film tego cenionego hiszpańskiego reżysera i scenarzysty Davida Marquésa to właściwie hołd złożony klasycznemu kinu. Wciągająca, przemyślana historia, nieoczekiwane zwroty akcji, rosnące z każdą minutą napięcie przeplatane czarnym humorem to znaki rozpoznawcze " Punktów zwrotnych ". Kina mocnych wrażeń.W wywiadzie dla RTVE.es Jose Coronado tak mówił o pracy na planie:Krytycy i widzowie, którzy już widzieli film twierdzą zgodnie, że wybitna gra aktorska, intrygująca historia i szokujący finał są wielką zaletą tego kameralnego filmu. A José Coronado uwodzi swoją grą będąc połączeniem Mefistofelesa i bon vivanta. Natomiast wspaniali Diego Peretti Cecilia Suárez uzupełniają idealną obsadę, tworząc duet równie przewrotny, co elegancki."Punkty zwrotne" w kinach od 6 czerwca.Bytom, BCKDąbrowa Górnicza, Pałac Kultury ZagłębiaGdańsk, kino SpektrumGdynia, GCFGrodzisk Mazowiecki, kino CentrumJastrzębie-Zdrój, kino CentrumJelenia Góra, kino LotKatowice: Kosmos, ŚwiatowidKraków: Pod baranami, Kijów, Kika, Mikro,Konin, kino OskardLegnica, kino PiastNowy Sącz, kino SokółOlsztyn, kino AwangardaOpole, kino MeduzaPoznań: Bułgarska 19, Muza, Malta,Rzeszów, Kino ZorzaSzczecin, PionierWarszawa: Atlantic, Kinoteka, Falenicia, Praha,Wałbrzych, Kino ApolloWrocław: DCF, kino Nowe HoryzontyZamość, kino Stylowy