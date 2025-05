"Death Stranding". Nie jedna, a DWIE adaptacje gry w planach

Nie tylko film aktorski. "Death Stranding" dostanie też anime

Zwiastun gry "Death Stranding"

Jak niedawno informowaliśmy na stronach Filmwebu,. Projekt ma już reżysera, to, autor takich obrazów jak " Świnia " z Nicolasem Cage'em i " Ciche miejsce: Dzień pierwszy ".Jednak w wywiadzie dla "Vogue Japan". O tej adaptacji jednak na razie nic nie wiemy. Wygląda jednak na to, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Kojima wypowiedział się również ogólnie na temat aktualnej mody na adaptacje gier wideo:Dodał, że jako fan kina,Jakie ambicje ma wobec anime? Tego na razie nie wiemy.Akcjatoczy się w świecie, w którym doszło do zatarcia granicy między żywymi a umarłymi. Ludziom zagrażają złowieszcze istoty, których dusze utknęły na świecie w wyniku wydarzeń określanych jako death stranding. Kurier Sam Bridges ( Norman Reedus ) musi dostarczyć zaopatrzenie do odizolowanych kolonii i odbudować łączność pomiędzy nimi za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej.