"Kontrola" powraca! Autorka serialu Natasza Parzymies zdradza nam swoje plany na przyszłość

Choć ma zaledwie 23 lata, osiągnięciami mogłaby zawstydzić wiele bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów po fachu. Stworzony przez nią serial " Kontrola ", którego finałowy sezon zadebiutuje na ekranach 1 czerwca, stał się międzynarodowym fenomenem. Panie i panowie, Natasza Parzymies ! Co łączy ją z Garym Oldmanem Mary J. Blige ? Jak radzi sobie z presją i oczekiwaniami fanów? Czego nauczyła się, pracując na planie z półtorarocznym dzieckiem? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu "Musimy porozmawiać o kinie". Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński Podcast możecie obejrzeć:Albo odsłuchać: Kontrola " to uniwersalna i poruszająca historia o miłości, która podbiła serca młodej publiczności. Produkcja autorstwa i w reżyserii Nataszy Parzymies, początkowo powstała jako etiuda szkolna. Serial okazał się międzynarodowym hitem, który docenili widzowie na całym świecie, między innymi z Brazylii, Indii, USA i Chin. W zeszłym roku produkcja trafiła do serwisu Player.pl, gdzie pod marką Player Original widzowie mogli obejrzeć kontynuację tej historii.W czwartym sezonie drogi Majki ( Ewelina Pankowska ) i Natalii ( Ada Chlebicka ) krzyżują się po latach w obliczu tragedii, dziewczyny będą musiały odnaleźć się w nowym świecie, w którym Majka jest mamą półtorarocznej Hani, a Natalia dziewczyną kochającej i wyrozumiałej Sylwii. Ich drogi się rozeszły, ale przeszłość i uczucie, które je połączyło, cały czas o sobie przypomina. Czy po tylu nieudanych próbach, dziewczyny będą chciały jeszcze zaryzykować?