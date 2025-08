Netflix: polski Top 10 tygodnia – widzowie nie oparli się "Miłości w Oksfordzie"

Gilmore ( Adam Sandler ) chce zostać hokeistą, jednak co rok jest odrzucany w eliminacjach. Pewnego dnia dowiaduje się, że urząd skarbowy chce zlicytować dom jego babci ( Frances Bay ). Podczas wyprowadzki zakłada się z tragarzami o to, kto dalej odbije piłeczkę golfową. Ponieważ wygrał zakład postanawia, że w ten sposób odzyska pieniądze na niezapłacony podatek. No i tak trafia do turnieju golfowego.

Słodka i trochę zagubiona, 16-letnia Ruby Gillman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej nadopiekuńczej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz.

(Sezon 2) Po fatalnym spotkaniu ze swoją rodziną Sen z Nieskończonych ( Tom Sturridge ) musi podjąć niemożliwą decyzję, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i świat żywych przed konsekwencjami swoich dawnych błędów. W tym celu czeka go konfrontacja z dawnymi przyjaciółmi i wrogami, potworami i śmiertelnikami. Ale ścieżka do przebaczenia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów i prawdziwe rozgrzeszenie może być warte życia Snu.

(Sezon 1) My Melody otwiera cukiernię, a gdy spotyka w lesie różowe serce, zaczynają dziać się wokół niej dziwne rzeczy. Tymczasem japoński sklep Kuromi ze słodyczami po drugiej stronie ulicy stoi pusty. Kuromi chce poznać sekret ciastek My Melody. My Melody i Kuromi dwoją się i troją, aby przygotować się do konkursu cukierniczego, sędziowanego przez Pistachio, światowej sławy cukiernika. Nikt jednak nie wie, że doprowadzi to do incydentu, który zagrozi całemu Marilandowi.