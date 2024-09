"Las" Lidii Dudy rusza w trasę po Polsce

We wrześniu w 6 miastach Polski odbędą się pokazy przedpremierowe – trasa rozpocznie się 20 września w Warszawie, a zakończy się 29 września na uroczystej premierze w Łodzi. Każdej projekcji będzie towarzyszyło spotkanie z twórczyniami i bohaterami filmu.20.09. Warszawa: Kinoteka22.09. Katowice: Światowid23.09. Wrocław: Kino Nowe Horyzonty24.09. Lublin: Kino CK25.09. Gdańsk: Kino Muzeum26.09. Gdynia: Gdyńskie Centrum Filmowe w ramach Polskiego Festiwalu FIlmów Fabularnych29.09. Łódź: EC1 – Uroczysta premieraAsia i Marek mieszkają z trojgiem dzieci w Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Kiedy tuż po studiach spełniali swoje marzenie o kupnie domu, nie mieli pojęcia, co spotka ich w tym małym raju. Zainstalowane w terenie kamery do tej pory służyły im do obserwacji zwierząt. Ale nocne nagrania pokazują, że w lesie pojawili się ludzie - uchodźcy próbujący znaleźć bezpieczną drogę do Europy. Cała rodzina angażuje się w pomoc mimo braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Od tej pory las będzie dla nich zupełnie innym miejscem. Jak wrócić do domu, koło którego umierają ludzie?Organizatorem trasy jest, dystrybutor takich tytułów jak " 20 dni w Mariupolu " (zdobywca Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego) czy " Syndrom Hamleta " w reż. Elwiry Niewiery Dystrybucja filmu jest też okazją do szukania odpowiedzi na pytanie -? Dlatego pokazom będzie towarzyszyć, która zaprowadzi film w progi instytucji odpowiedzialnych za procesy legislacyjne w Polsce, stawiając sobie za cel wprowadzenie zmian w praktyce prawnej służących zniesieniu odpowiedzialności karnej za udzielanie pomocy potrzebującym.Kampanię będą prowadziły prawniczki i prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizatora Festiwalu WATCH DOCS, a do prowadzenia działań sojuszniczych zaproszone zostaną organizacje, wolontariusze i mieszkańcy Podlasia zaangażowani w niesienie pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej. Pomaganie osobom potrzebującym nie powinno być karane przez państwo.Od sierpnia 2021. Zgodnie z raportami organizacji praw człowieka 116 osób uchodźczych zmarło podczas prób przekroczenia granic Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą. W sytuacji braku jakiejkolwiek państwowej opieki humanitarnej powstał oddolny system pomocy na granicy, dzięki któremu udzielono wsparcia ponad 25 tysiącom potrzebującym.Polskie organizacje pozarządowe, wolontariusze, aktywiści i przedstawiciele lokalnych władz dostarczają osobom uchodźczym wodę, jedzenie, zapewniają pomoc medyczną i prawną. Działania te piętnowane są przez władze i instytucje rządowe oraz - wbrew obowiązującym przepisom - kryminalizowane.