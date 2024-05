21. MDAG ONLINE: Polecamy 10 filmów do obejrzenia w sieci

Bohaterem dokumentu jest 8-letni chłopiec, który włóczy się po ulicach Budapesztu i właśnie tu zdobywa życiowe doświadczenie. Reżyser – węgierski intermedialny artysta – obserwuje go łącznie przez 10 lat, co przekłada się na bardzo wnikliwy obraz dorastania, a nawet drastycznych zmian, jakie zachodzą w Sanyim pod wpływem różnych wydarzeń. Jako dziecko Sanyi był trudnym do okiełznania i kochającym adrenalinę buntownikiem, który zawsze mówił, co myślał. Bálint Révész Dávid Mikulán portretują go podczas eksplorowania miasta i poznawania najróżniejszych osobowości. Z czasem Sanyi zaczyna się jednak zmieniać – jego beztroskość gaśnie i przechodzi w poczucie odpowiedzialności. Czy tak właśnie wygląda droga do dorosłości?