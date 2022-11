Każdy nosi szlachetność w sercu!

Opis

Zwiastun filmu "Nel i tajemnica Kurokota"

Dobra zabawa ma smak przygody! Nel i jej gang rusza na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w... kurokota. Mądra, pełna humoru i czarująca animacja dla całej rodziny o tym, że z najlepszymi przyjaciółmi można dokonać rzeczy niemożliwych! Nel i tajemnica Kurokota " w kinach już 4 listopada!Mała Nel nie jest szlachetnie urodzona i nie nosi lśniącej zbroi. Ma za to odwagę, hart ducha i ekipę niezawodnych przyjaciół, z którymi rusza na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu. " Nel i tajemnica Kurokota " to czarująca, mądra i pełna humoru animacja dla młodszych i starszych widzów, która nie pozostawia wątpliwości – z prawdziwymi przyjaciółmi u boku nie ma rzeczy niemożliwych!Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki w Mgiełkogrodzie, które mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Pod nieuwagę straży dworskiej, ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku niepożądani goście przypadkiem podglądają bezwzględnego dziedzica Tristana, gdy ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota. Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas!