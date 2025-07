"Superman": kiedy na VOD? Amerykańska data premiery ujawniona

"Superman" zmierza na mały ekran

Zwiastun filmu "Superman"

W USA " Superman " pojawi się w cyfrowych wypożyczalniachczyli zaledwie 35 dni po premierze kinowej. Zawrotne tempo ma oczywiście związek z finansami. W przypadku dystrybucji filmu na wielkim ekranie połowa zarobków trafia do kieszeni kiniarzy. Kiedy jednak tytuł ląduje na VOD, to studio zgarnia gros wpływów z jego rozpowszechniania. Superman " to pierwszy pełnometrażowy film fabularny z nowego ekranowego uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe.Główną rolę w filmie zagrał David Corenswet . Partnerują mu Rachel Brosnahan Sara Sampaio . Przypomnijmy, że aktualnie trwają prace nad dwoma kolejnymi filmami z uniwersum DC: " Supergirl " oraz " Clayface ". Z kolei w przyszłym miesiącu w HBO Max zadebiutuje 2. sezon " Peacemakera ".