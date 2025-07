Bajkowy sierpień w Cinema City

Sierpień upłynie w Cinema City pod znakiem najlepszych familijnych filmów ostatnich miesięcy. Od poniedziałku do piątku we wszystkich kinach Cinema City w całej Polsce będzie można obejrzeć hitowe produkcje za jedyne. Co tydzień w ramach akcjina wielki ekran wróci inny filmowy przebój:- 1 sierpnia oraz 4-7 sierpnia –- 8 sierpnia oraz 11-14 sierpnia –- 15 sierpnia oraz 18-21 sierpnia –- 22 sierpnia oraz 25-28 sierpnia –To niepowtarzalna okazja, żeby w rodzinnym gronie nadrobić kinowe zaległości lub po raz kolejny obejrzeć z dziećmi ich ulubione filmy.to już trzecia część serii, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Tym razem ukochany miś z Londynu wyrusza w podróż do swojej ojczyzny – Peru – wraz z rodziną Brownów. Chce odwiedzić ciocię Lucy (której głosu użyczyła Olivia Colman ), ale wyprawa szybko zamienia się w pełną przygód ekspedycję po amazońskiej dżungli. To pełna ciepła i humoru historia o rodzinie, odwadze i powrocie do korzeni – idealna do wspólnego oglądania z dziećmi.Bilety: www.cinema-city.pl/filmy/paddington-w-peru/ to jeden z największych hitów ostatnich lat. Film obejrzały już dziesiątki milionów widzów na całym świecie. W świecie inspirowanym legendarną grą komputerową grupa nieoczekiwanych bohaterów musi uratować blokowy świat przed zagładą. Dla młodszych widzów to prawdziwa gratka, a dla starszych – okazja, by zrozumieć fenomen Minecrafta. W rolach głównych występują m.in. Jason Momoa Bilety: www.cinema-city.pl/filmy/minecraft-film/ to z kolei wzruszająca opowieść o bezpańskim kocie, który próbuje odnaleźć się w postapokaliptycznym świecie po wielkiej powodzi. Bez ludzi, za to z innymi zwierzętami, musi nauczyć się, czym są wspólnota, zaufanie i nadzieja. Ta emocjonalna, poetycka animacja przemówi do widzów w każdym wieku. To idealne kino dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż typowa rozrywka. "Flow" zostaje w sercu na długo po seansie. Nie bez przyczyny produkcja zdobyła liczne wyróżnienia na prestiżowych festiwalach filmowych, a także Oscara.Bilety: www.cinema-city.pl/filmy/flow/ Zaśto niemiecka produkcja animowana, oparta na popularnej serii książek dla dzieci. Film łączy elementy grozy i komedii, zachowując jednak ciepły, familijny ton. Opowiada historię Elli, która trafia do sierocińca zamieszkiwanego przez prawdziwe, ale… nad wyraz sympatyczne potwory. W pewnym momencie dziewczynka odkrywa, że należy do rodu strażników potworów i musi pomóc swoim nowym przyjaciołom. To pełna uroku opowieść o akceptacji inności, odwadze i sile dziecięcej wyobraźni. Dla najmłodszych – niezapomniana przygoda, dla rodziców – wartościowy przekaz podany w przystępnej, zabawnej formie.Bilety: www.cinema-city.pl/filmy/elli-i-ekipa-straszakow/ Wszystkie te filmy bawią, wzruszają i inspirują. Okazja do tego, żeby obejrzeć je na wielkim ekranie, prędko się nie powtórzy. Warto więc w sierpniu wybrać się do Cinema City i obejrzeć je w promocyjnej cenie.Więcej informacji na temat akcji "Bajkowy sierpień" znajduje się tutaj: www.cinema-city.pl/static/pl/pl/oferta-rodzinna