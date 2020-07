"Obrazy wrażliwe" w Poznaniu: Awaria, znaczy działanie

W letnie wieczory do CK ZAMEK w Poznaniu powrócą "Obrazy Wrażliwe", cykl projekcji filmowych oraz towarzyszących im rozmów i debat. W programie prezentujemy kino zaangażowane oraz poruszamy tematy, które stanowią lokalne i globalne wyzwanie dla naszego świata. Istotnym elementem jest dostępność inicjatywy. Wszystkie filmy są z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących, a każda dyskusja będzie tłumaczona na PJM (Polski Język Migowy).Hasłem wakacyjnej odsłony jest: "Awaria, znaczy działanie". Kryzys wywołany pandemią znacząco przedefiniował nasze bycie w świecie. Jednocześnie jego przyczyny są nam znane od dawna. Brak poszanowania natury, nadmierne jej eksploatowanie, wyzyskiwanie zwierząt i wspieranie systemów pogłębiających różnice społeczne to tylko niektóre z nich. Dystans społeczny i stan niepokoju sprzyjają kształtowaniu się postaw wykluczających. Wszystkie powyżej wymienione przykłady traktujemy jako awaryjne, wymagające naszej reakcji i poprawy. Składając jednoznaczną deklarację niezgody na tak erodujący świat, chcemy w lipcowe i sierpniowe wtorki spotykać się i rozmawiaćo alternatywnych dla nas scenariuszach. Inspiracją będą obrazy filmowe.Korzystając z otwartej, kameralnej przestrzeni zamkowego dziedzińca, zamienimy się w reformatorów, rewolucjonistów, reperujących świat idealistów. Premierowo z audiodeskrypcją pokażemy m.in. " 120 uderzeń serca ", " Salę Samobójców: Hejtera " oraz " Nędzników ", a wśród naszych gości znajdą się aktywistki, społecznicy, pisarki, reżyserzy filmowi, naukowcy i nauczyciele roku (m.in. Jan Komasa , Mateusz Sulwiński, Grzegorz Piątek, Areta Szpura, Marta Konarzewska ). Spotkania będą transmitowane online.Letnią odsłonę realizujemy dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura – Interwencje 2020, dostępnościowo wspiera nas fundacja Mili Ludzie,a o obecność w sieci dba .wju.Lipcowy program:7.07.g. 19 | "Gej obywatel? Lesbijka obywatelka? Miasto, państwo, seksualność" – rozmowa z udziałem A. Kluczyk, M. Sulwińskiego, M. Konarzewskiej oraz Z. Jasykaprowadzenie: Bartek LisDziedziniec Zamkowy, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie)g. 21 | " 120 uderzeń serca ", reż. Robin Campillo , Francja, 2017, 135 Dziedziniec Zamkowy, bilety: 5 zł14.07.g. 19 | Spotkanie z Izą Klementowską wokół książki "Skóra. Witamy uchodźców"prowadzenie: Joanna B. BednarekDziedziniec Zamkowy, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie)g. 21 | " Nędznicy ", reż. Ladj Ly , Francja, 2019, 102Dziedziniec Zamkowy, bilety: 5 zł21.07.g. 19 | "Nigdy więcej! O potrzebie nowych narracji – rozmowa z udziałem" J. Komasy, E. Barabasz oraz M. Florkiewicz-Borkowskiejprowadzenie: Michał NogaśDziedziniec Zamkowy, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie)g. 21 | " Sala Samobójców. Hejter ", reż Jan Komasa , Polska, 2020, 136 Sala Wielka, bilety: 5 zł28.07.g. 19 | Spotkanie z Grzegorzem Piątkiem wokół książki "Najlepsze miasto świata. Warszawaw budowie 1944–1949" prowadzenie: Jakub GłazDziedziniec Zamkowy, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie)g. 21 | " The Florida Project ", reż. Sean Baker , USA, 2017, 111 Dziedziniec Zamkowy, bilety: 5 zł