Netflix: Top 10 tygodnia – komedia "Matka panny młodej" hitem. Ale widzów zgarnia też roast

The Judge

Odnoszący sukcesy adwokat, Hank Palmer ( Robert Downey Jr. ), wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb matki. Do miasteczka, z którego przed laty wyjechał i do którego nie miał zamiaru wracać min. ze względu na napięte relacje z ojcem ( Robert Duvall ). Na miejscu dowiaduje się jednak, że jego ojciec, lokalny sędzia, jest podejrzany o popełnienie morderstwa.