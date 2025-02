"Ocet jabłkowy": Recenzja. Influencerzy kontra medycyna | Netflix

***

Recenzja serialu "Ocet jabłkowy" | Netflix

"Ocet jabłkowy" – zwiastun | Netflix

Bohaterką serialujest wzorowana na prawdziwej postaci influencerka, która przez lata oszukiwała miliony. Ale czy uszło jej to na sucho? W głównej roli Kaitlyn Dever Serial można już obejrzeć na platformie Netflix. Dajcie znać, jak Wasze wrażenia.Fragment naszej recenzji znajdziecie poniżej, cała jest już dostępnaautor: Dawid MyśliwiecJakie emocje wzbudziłaby w Was osoba, która pomimo absolutnego braku kompetencji przez kilka lat stawiała siebie w pozycji autorytetu medycznego, oszukując swoich zwolenników na całym świecie? Kim trzeba być, by – celem udowodnienia własnej wyjątkowości – karmić kłamstwami poważnie chore osoby, jednocześnie bogacąc się ich kosztem? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć " Ocet jabłkowy ", najnowszy serialowy hit Netfliksa, opowiadający historię Belle Gibson ( Kaitlyn Dever ), niegdysiejszej australijskiej influencerki, twórczyni aplikacji The Whole Pantry, którą sąd skazał za liczne oszustwa.Filmowe i serialowe historie o tym, że social media są siedliskiem zła i zepsucia stanowią już niemal odrębny ekranowy podgatunek. Żyjemy w rzeczywistości nieustannie przetwarzanej przez instagramowe filtry, karmiąc się życiem kompletnie nieznanych nam osób, które stają się dla nas autorytetami. Można się temu poddać, można się zżymać i biadolić nad upadkiem ludzkości, można też – jak twórczyni " Octu jabłkowego Samantha Strauss – wziąć lupę i przyjrzeć się temu zjawisku z bliska, poszukując odpowiedzi na nurtujące pytania. Dlaczego tak łatwo omamić miliony ludzi? Dlaczego tak łatwo uwierzyć im w daną historię, jeśli tylko trafia ona w ich potrzeby? Ocet jabłkowy " rozpoczyna się efektowną sekwencją montażową, de facto historią Belle Gibson w pigułce: udawane objawy, badania, nagrania w mediach społecznościowych, błyskawicznie rosnąca liczba followersów i wejście na szczyt, a także niemal równie błyskawiczne i niezwykle brutalne uderzenie o dno, kiedy na jaw wychodzą wszystkie kłamstwa i oszustwa kobiety, której rzekomo udało się pokonać raka. Belle poznajemy w momencie, gdy zmuszona jest współpracować ze specjalistą od wizerunku, by ratować resztki tego, co niegdyś pewnie można było określić mianem reputacji. Ale " Ocet jabłkowy " nie pozwala nam zbyt długo przebywać w tej przestrzeni czasowej – regularnie (może nawet nieco zbyt często) przerzuca się nas nie tylko pomiędzy różnymi momentami z okresu aktywności Gibson, ale także pomiędzy bohaterami. Wyreżyserowany przez Jeffreya Walkera serial to bowiem historia zjawiska, którego Belle była tylko jedną z liderek.