Z kamerą wśród zwierząt. "Zwierzogród 2" z pierwszym zwiastunem!

"Zwierzogród 2" – pełny zwiastun filmu

"Zwierzogród 2" – co wiemy o projekcie?

O czym opowiadał "Zwierzogród"?

W kontynuacji Nick po zakończeniu nauki w szkole policyjnej ponownie łączy siły z Judy, by zbadać intrygującą tajemnicę. Wspólnie rozpoczynają misję pod przykrywką, by dostać się w otoczenie poszukiwanego kryminalisty, węża imieniem Gary. Nie wiedzą, że Gary i inne gady ukrywają mroczną przeszłość Zwierzogrodu. Ta misja będzie wielkim testem lojalności dla Judy i Nicka.Za sterami " Zwierzogrodu 2 " stanęli Jared Bush Byron Howard , czyli twórcy pierwszej części. W oryginalnej wersji językowej głosu Gary'emu użyczy Ke Huy Quan , laureat Oscara za drugoplanową rolę we " Wszystko wszędzie naraz ". Podczas zeszłorocznych targów G-23 Ginnifer Goodwin , czyli filmowa Judy Hopps, przedstawiła tę postać jako budzącą niepokój, śliską i bardzo jadowitą. Zasugerowała też, że jako gad ma szemraną przeszłość, co może się wiązać z nową misją bohaterów. Do swojej roli lisa Nicka Bajera powróci także Jason Bateman Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką.Pierwszy " Zwierzogród " miał swoją premierę w 2016 roku. Film był wielkim przebojem kinowym zarabiając na całym świecie ponad miliard dolarów.