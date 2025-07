Visa, Mastercard dyktują, w co mogą grać gracze. IGDA protestuje

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Steam rozpoczęło czystkę w swojej bibliotece usuwając z oferty znaczną część gier skierowanych dla osób dorosłych. Podobne kroki podjął także Itch.io. Jako powód podano naciski ze strony Visa, Mastercard i innych podmiotów zajmujących się procesowaniem płatności, które zagroziły, że zablokują swoje usługi. Z takimi działaniami nie zgadza się IGDA (International Game Developers Association).



IGDA: Instytucje finansowe dyktują, które historie mogą być opowiadane i sprzedawane w branży growej



Organizacja IGDA wydała oświadczenie, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnią falą usuwania tytułów o tematyce dla dorosłych oraz problemach w płatnościach przy zakupie tychże tytułów na platformach Steam, Itch.io itp.



IGDA podkreśla, że jej sprzeciw nie jest skierowany wobec tytułów, które łamią prawo karne. Zauważają jednak, że niedoprecyzowane przepisy, które są zbyt rygorystycznie wykorzystywane sprawiają, że na celowniku represji znaleźli się deweloperzy gier produkowanych legalnie i - co istotne - etycznie.



W oświadczeniu czytamy m.in.:



Gry, które zawierają treści dla dorosłych, w tym wątki queer, kink-pozytywne i romantyczne historie, łatwo padają ofiarą niejasnych lub przesadnie ostrożnych działań egzekucyjnych, które zmuszają twórców gier do milczenia lub autocenzury.



IGDA konkluduje:



W efekcie to instytucje finansowe teraz wpływają na to, jakie historie mogą być opowiadane w grach i sprzedawane, przy minimalnej transparentności czy odpowiedzialności przed obywatelami.