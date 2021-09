"Paranormal Activity 7" ominie kina. Za to premiera jeszcze w tym roku

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów czekających na siódmą odsłonę cyklu horrorów " Paranormal Activity ".Dobra wiadomość jest taka, że nie musicie już czekać do marca przyszłego roku. Premiera filmu została przesunięta na koniec października tego roku, tuż przed Halloween.Zła wiadomość jest taka, że film nie trafi do kin. Zamiast tego będzie go można obejrzeć na platformie Paramount+. Paranormal Activity 7 " wyreżyserował William Eubank (" Głębia strachu ") według scenariusza Christophera Landona związanego z cyklem od dłuższego czasu. W obsadzie znaleźli się: Emily Bader Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy.