"Podróż księcia" od jutra w kinach w dwóch wersjach językowych

W zamkniętej i od wieków odseparowanej od świata społeczności, nieoczekiwanie pojawia się tajemniczy rozbitek. Młody Tom jako jedyny potrafi porozumieć się z przybyszem. Kim jest zagadkowa postać podająca się za księcia i jakie ma intencje? Pełen uroku i odniesień do współczesności obraz Jeana-François Laguioniego, mistrza francuskiej animacji, w kinach od 11 czerwca.

Ciekawski Tom na brzegu morza znajduje zagubionego i rannego rozbitka. Książę, bo tak nazywa siebie nieznajomy, trafia pod opiekę przybranych rodziców Toma, pary naukowców Wiktora i Elizabeth oraz ich asystentki Nelly. Opiekunowie Toma poddają księcia serii badań, aby odkryć jego zdolności i zamiary. Dla Wiktora pojawienie się przybysza jest okazją do odbudowania naukowej reputacji i udowodnienia - kluczowej w rozwoju jego kariery - tezy o ewolucji i istnieniu nieodkrytych jeszcze światów, w których żyją inne małpy.Premiera " Podróży księcia " miała miejsce na najważniejszym festiwalu animacji, w francuskim Annecy w 2019 roku. Wtedy też reżyser filmu, Jean-François Laguionie , który swoją karierę zaczynał w latach 60-tych ubiegłego wieku, otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Animacja zdobyła także wyróżnienie od jury konkursu odkryć 7. MFF Kino Dzieci, w uzasadnieniu czytamy: Podróż księcia " to niezwykła, poetycka animacja pozwalająca spojrzeć na świat z otwartością i zrozumieniem. Obraz skierowany jest do starszych widzów Kina Dzieci (animacja przeznaczona jest dla widzów od 11 roku życia), ale także dorośli widzowie znajdą w nim wiele zaskakujących i niezwykle aktualnych odniesień do współczesności.Animację zobaczymy też wśród najlepszych francuskich tytułów 12. edycji Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. Wychodząc naprzeciw dorosłym fanom artystycznych animacji, w wybranych kinach film będzie także dostępny w oryginalnej, francuskiej wersji językowej.Film w kinach od 11 czerwca!