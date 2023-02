Czy "Poker Face", serial Riana Johnsona z Natashą Lyonne, dostanie 2. sezon?

O czym opowiada "Poker Face", serial Riana Johnsona?

", serialw roli głównej, dostanie. Data premiery nie jest jeszcze znana. Finałowy odcinek pierwszego sezonu zostanie wyemitowany 9 marca.Bohaterką "", serialu, jest granaprzez Natashę Lyonne Charlie Cole,inspirowana inspektorem Columbo . Ma ona, dzięki któremu jest. W każdym odcinku bohaterka mierzy się z nową sprawą. Twórca "" i " Na noże " jak zwykle zgromadził imponującą obsadę.partnerowali m.in.Zobaczcie zwiastun pierwszego sezonu: Poker Face " nie jest pierwszą telewizyjną produkcją Riana Johnsona . Reżyser pracował już na planach seriali " Terriers " i " Breaking Bad ". Największy rozgłos przyniósł mu " Ostatni Jedi ". Jego kolejny film, kryminał " Na noże ", stał się międzynarodowym hitem. Grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc powrócił w wyprodukowanej dla Netfliksa kontynuacji zatytułowanej "". W planach jest już kolejna część.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "", ostatnim filmieBenoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.