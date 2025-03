"Porządny człowiek": polska produkcja pod banderą HBO Original od dziś w serwisie Max!

Czy prawdziwie "porządny człowiek" – zawsze uczciwy, godny zaufania, postępujący zgodnie z zasadami – chciałby kiedykolwiek cofnąć czas? Czy może mieć coś na sumieniu...? Coś czego się wstydzi i żałuje? Nowa, wielowarstwowa i wciągająca produkcja HBO Original pokazuje, że kryształowi ludzie nie istnieją, a każdy "porządny człowiek" ma jakąś skazę.Paweł jest porządnym człowiekiem. Wybitnym kardiochirurgiem, przykładnym mężem i ojcem. Jego marzeniem jest zostać ordynatorem w szpitalu, w którym pracuje od wielu lat. Ma na to duże szanse. Pewnego dnia, w trybie awaryjnym, zostaje wezwany przez swojego szefa do przeprowadzenia bardzo trudnej operacji. Wcześniej, podczas rozmowy z ojcem, poważanym i charyzmatycznym lekarzem, opowiada o swoich szansach na nowe stanowisko.Wieczorem Paweł świętuje, jeszcze nieoficjalnie, swój awans w gronie najbliższych. Na swego zastępcę chce wyznaczyć Karola, kolegę z oddziału. Równocześnie żona Pawła, Anna, celebruje podpisanie lukratywnej umowy na przejęcie sieci aptek przez koncern farmaceutyczny, dla którego pracuje.Następnego dnia okazuje się, że operowany pacjent zmarł. Rodzina chorego zamierza złożyć pozew do sądu, a Paweł staje się głównym winowajcą, co powoduje spadek jego notowań w wyścigu o stanowisko ordynatora. Na domiar złego, syn Pawła, Jasiek, zostaje brutalnie pobity w szkole przez innego ucznia. Mimo że sprawa jest ewidentna – kamery wszystko zarejestrowały – dyrektorka prywatnej szkoły próbuje wszystko zamieść pod dywan. Paweł jest wściekły, a Anna chce złożyć sprawę do sądu.Gdy Paweł zanosi do szkoły zaświadczenie z obdukcji syna, zauważa uśmiechniętego Arka, oprawcę Jaśka. W przypływie emocji Paweł chce zmusić chłopaka do przeprosin i robi coś, co zmienia życie jego i jego bliskich na zawszePoniżej możecie zobaczyć plakaty z bohaterami:to porządny człowiek. Przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Czy jego idealne życie to jednak tylko fasada?– żona Pawła, silna, zdecydowana i pewna siebie. Pracuje w koncernie farmaceutycznym na wysokim stanowisku. Nie zawsze działa zgodnie z etyką biznesu.– syn Pawła. Ma trudną relację z rodzicami. Jest pogubiony. Stara się zrobić wrażenie na kolegach, łamiąc prawo.– kolega Jaśka, syn Kamili. Buntownik. Niezależny, inteligentny. Od czasu rozwody rodziców nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Bywa agresywny i nieprzewidywalny.– matka Arka. Poważana i niezwykle skuteczna prawniczka. Samotnie wychowuje dwóch synów. Jest w trakcie trudnego rozwodu.– kolega Pawła ze szpitala. Dobry kardiochirurg. Ale też kobieciarz i cynik. Żart i kpina to naturalna dla niego forma ekspresji.Sześcioodcinkowy serial " Porządny człowiek " został przygotowany przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorami scenariusza są Marek Modzelewski Krzysztof Czeczot . Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwała Aleksandra Terpińska , a zdjęcia realizował Jakub Stolecki . Autorem scenografii jest Anna Anosowicz , kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle . Za charakteryzację odpowiadała Monika Kaleta. Producentem jest Tomasz Cichoń , kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan