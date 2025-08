Jason Isaacs poświęci się jako duchowny w "Eleven Days"

"Eleven Days": Prawdziwa historia, która mrozi krew w żyłach

Akcjarozgrywa się latem 1974 roku, w dusznym sercu Teksasu. Federico Carrasco, bezwzględny więzień, przejmuje kontrolę nad zakładem karnym w Huntsville. W samym centrum dramatycznego oblężenia znajduje się ksiądz Joseph O’Brien, grany przez Isaaca . Duchowny, w akcie odwagi i poświęcenia, postanawia wejść w sam środek chaosu i sam zgłasza się na zakładnika. Wspólnie z Jimem Estelle’em ( Taylor Kitsch ), szefem teksańskiego Departamentu Więziennictwa, stara się przechytrzyć oprawców i uratować życie pozostałych zakładników.Scenariusz autorstwa Kevina Sheridana oparty jest na książceautorstwa Williama T. Harpera.Zdjęcia do filmu ruszają we wrześniu w Teksasie.Po udanym występie w 3. sezonie "Białego Lotosu", gdzie zagrał pogubionego finansistę Timothy’ego Ratliffa, Jason Isaacs zyskał uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Jego rola przyniosła mu nominację do Emmy w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Isaacs nie zwalnia tempa – niebawem rozpocznie zdjęcia do gotyckiego thrillera psychologicznego " Victorian Psycho " produkcji A24, gdzie zagra u boku Maiki Monroe Jeszcze wcześniej zobaczymy go w niezależnej produkcji " Honey Bunch ", która miała swoją światową premierę na Berlinale.