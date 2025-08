Superbohaterowie w cieniu dinozaurów: Lipiec w polskich kinach

"Superman" – zobacz zwiastun

, który na ekranach kin pojawił się w ostatni weekend lipca, zgromadził podczas pierwszych trzech dni wyświetlania blisko 160 tys. widzów. Na ten moment jest to szóste najlepsze tegoroczne otwarcie pośród wszystkich filmów i drugie najlepsze pośród rodzimych produkcji. Osiągnięty rezultat jest niemalże czterokrotnie lepszy od tego, który w 2004 roku podczas premierowego weekendu zaliczył " Vinci ". Nie jest to jednak zaskoczenie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat infrastruktura kinowa w Polsce uległa dużej rozbudowie i poprawie, przez co kino stało się znacznie bardziej dostępną i popularną rozrywką. Do tego pierwsza część przygód Cumy i Szerszenia podobała się widzom i zdążyła wypracować sobie znaczne grono wielbicieli, którzy zapewne w dużej części nie stanowili kinowej widowni tamtego tytułu. Film Juliusza Machulskiego zgromadził wtedy w sumie niespełna 350 tys. widzów. Kontynuacja wykręci zapewne znacznie lepszy rezultat końcowy. Być może okaże się także najchętniej oglądaną premierą lipca. Byłoby o tyle niespotykane, że dystrybutorzy unikają zazwyczaj wypuszczania rodzimych propozycji w miesiącach wakacyjnych, unikając konkurencji ze strony hollywoodzkich widowisk. A tych nie zabrakło również w minionym miesiącu.Miano najbardziej popularnego filmu lipca należy do. Kolejna część serii zapoczątkowanej ponad trzydzieści lat temu przez " Park Jurajski Stevena Spielberga mogła zgromadzić do końca lipca ok. 650 tys. widzów. Tym samym dobiła ona już do ostatecznego wyniku " Jurassic World " z 2015 roku (652 tys. widzów). W rozrachunku końcowym powinno jej się udać osiągnąć poziom 750 tys. widzów. Do niego zbliżył się już także. Choć tytuł ten pojawił się na ekranach jeszcze w czerwcu, był on drugim najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach w lipcu, gromadząc nieco ponad 550 tys. widzów. Dzięki małym spadkom przebój Warner Bros. może ostatecznie osiągnąć wynik w okolicach 850-900 tys. widzów. Taki rezultat stanowiłby ok. 50% widowni poprzedniego filmu w reżyserii Josepha Kosinskiego , " Top Gun: Maverick " (ok. 1,715 mln widzów). Co ciekawe, w Ameryce wartość ta będzie dwukrotnie mniejsza niż w Polsce.W cieniu dinozaurów i wyścigów samochodowych walczą ze sobą dwie ekranizacje komiksów z dwóch konkurencyjnych studiów filmowych. W jednym narożniku box office'owego ringu mamy, w drugim –. Po pierwszej rundzie nie otrzymaliśmy jeszcze rozstrzygnięcia tego pojedynku. Najnowszy film Jamesa Gunna zgromadził podczas swojego premierowego weekendu nieco ponad 111 tys. widzów. Z kolei nowość Marvela wystartowała z wynikiem o 10 tys. niższym. Po dodaniu widowni z pokazów przedpremierowych na jego koncie znajdowało się jednak nieco więcej, bo blisko 117 tys. widzów. Tymczasem " Superman " przekroczył podczas trzeciego weekendu wyświetlania pułap 300 tys. widzów, już teraz zostawiając daleko w tyle dwa poprzednie solowe filmy poświecone temu bohaterowi (" Człowiek ze stali " zgromadził w 2013 roku nieco ponad 200 tys. widzów, a " Superman: Powrót " zainteresował w 2006 roku zaledwie 70 tys. osób). Ostatecznie może jednak nie dobić do 400 tys. widzów – podobnie zresztą jak " Fantastyczna 4: Pierwsze kroki ". Choć tytuł ten już po pierwszym weekendzie wyświetlania posiadał na swoim koncie więcej widzów niż poprzednie wersje (" Fantastyczna Czwórka " z 2005 roku zgromadziła w sumie niespełna 50 tys., jej kontynuacja dwa lata później nieco ponad 40 tys., a reboot z 2015 roku – 95 tys.), to w rozrachunku końcowym może spisać się na poziomie dwóch innych tegorocznych filmów Marvela (" Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " zainteresował ok. 375 tys. widzów, a " Thunderbolts* " – ok. 340 tys.). Jeżeli tak się stanie, to wszystkie cztery duże ekranizacje komiksów w tym roku zakończą swój pobyt w polskich kinach z wynikami w przedziale 300-400 tys. widzów, znacznie poniżej osiągnięć najbardziej popularnych przedstawicieli kina superbohaterskiego w Polsce.Do lipca w polskich kinach brakowało również naprawdę przebojowej animacji. Pierwsze tygodnie wakacji były nadal zdominowane przez dwie aktorskie wersje filmów animowanych.oraznależały do najpopularniejszych filmów w lipcu, gromadząc w minionym miesiącu ok. 250 tys. oraz ok. 330 tys. widzów. Przebój Disneya zgromadził w Polsce już prawie 1,9 mln widzów, a przygody Czkawki i Szczerbatka zbliżają się właśnie do pułapu miliona, zostawiając daleko w tyle takie propozycje dla najmłodszych jak " Elio ". Tytuł ten z trudem wyprzedził " Naprzód " (240 tys. widzów) i przestał być najmniej popularnym filmem Pixara w naszym kraju. Z kolei(ok. 135 tys. widzów) i(ok. 75 tys. widzów) nie zdołały podbić polskich kin. Dopierookazał się pierwszą przebojową animacją w tym roku. Podczas premierowego weekendu film zgromadził ok. 140 tys. widzów, a do końca lipca stan jego konta mógł wzrosnąć do 500 tys., co oznaczałoby, że jest to trzeci najchętniej oglądany tytuł minionego miesiąca w polskich kinach.W lipcu w polskich kinach dziesięć filmów zgromadziło widownię powyżej 100 tys., z czego sześć to lipcowe premiery. Wśród nich nie znalazł się jednak żaden film grozy. Dwaj przedstawiciele tego gatunku przekroczyli jednak pułap 50 tys., gromadząc widownię w okolicach 65 tys.:oraz. Sierpień powinien być jednak znacznie bardziej udany dla horrorów. Już teraz na dużym ekranie można zobaczyć, a w następny weekend do kin trafią aż dwie nowe propozycje:oraz polski. Trudno jednak oczekiwać, że tytuły te zdominują polskie kina tak jak hollywoodzkie widowiska zrobiły to w lipcu. A druga połowa wakacji będzie także pod tym względem zdecydowanie słabsza od pierwszej.