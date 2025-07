Ryan Gosling i Will Ferrell jako przestępcy w komedii "Tough Guys"

"Tough Guys" – o dwóch takich...

Autorem scenariusza jest Daniel Gold , a jego fabuła opowie o dwóch przestępcach, którzy mają już dosyć bycia tylko pomagierami. Postanawiają więc wykręcić się z kryminalnego podziemia i zacząć własny interes według własnych zasad.I właściwie tyle wystarczy, by oczami wyobraźni zobaczyć w tych rolach Goslinga Ferrella – to może być coś jak połączenie " Nice Guys " z " Policją zastępczą ".Pamiętacie? Przypomnijmy zwiastuny obu filmów.Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku.Gamble i Hoitz, dwaj pechowi detektywi, trafiają na trop wielkiej sprawy. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do jej rozwiązania, by wyjść z cienia duetu najlepszych policjantów wydziału.