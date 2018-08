"Strange Brigade" już dostępne na PC, XOne i PS4

3 2 1



Cenega, oficjalny partner Sold Out w Polsce, poinformowała, że kooperacyjna gratrafiła dziś do sprzedaży. Tytuł jest dostępny w polskiej wersji językowej (napisy) na komputerowy system rozrywki PlayStation 4 i konsolę Xbox One.Gra ukazała się również w Edycji kolekcjonerskiej, zawierającej m.in. cyfrowe dodatki, steelbook, artbook i kartonowy model statku powietrznego do złożenia.Egipt, rok 1930. Usunięta z kart antycznej historii i zakopana w bezimiennym grobie na 4000 lat, Królowa Czarownic Seteki powstanie raz jeszcze. Istnieje tylko jeden pluton dzielnych bohaterów będący w stanie powstrzymać przerażającą moc Seteki i jej armię zmumifikowanych potworności!! Eksploruj nadzwyczajne ruiny, rozwiązuj niebezpieczne zagadki i odkrywaj kuszące skarby, jednocześnie wystrzeliwując sobie drogę przez armię nieumarłych przeciwników w zaskakującej trzecioosobowej grze akcji, która z pewnością obudzi w tobie wewnętrznego poszukiwacza przygód!Poluj na plugawą Seteki w trakcie szaleńczej kampanii pełnej niebezpiecznych wykopalisk, cudownych piramid i rozpadających się jaskiń, wypełnionymi po brzegi wrogami. Wyślij ich z powrotem w zaświaty samotnie lub w zespole od dwóch do czterech graczy w internetowej kooperacji!Odwiedź antyczny świat jako jeden z czterech dziarskich agentów wyszkolonych do walki z nadnaturalnymi mocami. Uwolnij śmiercionośne magiczne moce i załaduj potężne prototypy broni takich jak plująca ogniem Krakatoa, zamrażający Chill Burster i rozwalający mózgi Blunderbuss!Seteki nie jest jedynym wybudzonym, starożytnym niebezpieczeństwem przyprowadziła ze sobą armię lojalnych bestii! Staw czoła wielu niegodziwym nędznikom, w tym jęczącym mumiom, ziejącym ogniem asasynom, uzbrojonym minotaurom, gigantycznym skorpionom i wielu innym, o wiele gorszym stworzeniom.Miej oko na otoczenie, aby znaleźć kreatywne sposoby na pozbycie się wrogów! Zetnij głowy nieumarłym obracającymi się ostrzami, usmaż ich w ognistych pułapkach, zmiażdż głazem i nie tylko! Nie ustawiłbyś tych pułapek na swoich kolegów z drużyny prawda?Trzymaj podglądaczy z dala od wskazówek, tajnych wejść i starożytnych urządzeń potrzebujących przebudzenia! Kto wie, jakie pociągające skarby czekają na ciebie po drugiej stronie