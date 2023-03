68 gier wartych ponad 1000 dolarów za 130 zł? Humble Bundle pomaga Syrii i Turcji

Jakie gry znajdziemy w specjalnym pakiecie Humble Bundle

Ostatnie trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii pochłonęły tysiące istnień ludzkich i wywołały ogromny kryzys humanitarny w regionie. Ci, którzy przeżyli, pilnie potrzebują pomocy medycznej, żywności, wody i schronienia, a droga do odbudowy będzie długa i kosztowna. W tej sytuacji każde wsparcie ma ogromne znaczenie, dlatego cieszy nas, które ponownie we współpracy z twórcami gier stworzyło specjalny pakiet gier., przygotowany przez Humble Bundle,i zawiera takie hity jak niedawno wydane " Gotham Knights ", " Ghostrunner ", " Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition ", " XCOM 2 " oraz " PAYDAY 2 ". Dodatkowo w zestawie znajduje się wiele mniejszych produkcji, takich jak " Space Crew ", " Stacking ", " Strange Brigade " czy też " Cosmic Express ". Wszystkie zebrane środki trafią do fundacji, które aktywnie działają na rzecz potrzebujących w regionie.Link do bundla znajdziecie