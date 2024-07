"W stronę słońca" w kinach od 19 lipca!

Zwiastun filmu "W stronę słońca"

Ze względu na powtarzające się pytania o możliwość zobaczenia " W stronę słońca " po festiwalu, producenci wraz z Against Gravity postanowili wyjść widzom_kom naprzeciw i wprowadzić ten idealny na lato film do szerokiej dystrybucji.Swoją podróż relacjonują w mediach społecznościowych jako The Big Five Family . Czy to będzie wspaniała przygoda, o której wielu z nas skrycie marzy? Jakie trudności i zachwyty czekają ich po drodze? Co odkryją o samych sobie, żyjąc nieustannie w trasie?Wolność, którą zyskali, staje się prawdziwym testem dla rodziny. Napięcia w małżeństwie są nieodłączną częścią przemiany, jaką przechodzą rodzice. Dodatkowym wyzwaniem są dorastający w podróży chłopcy. Idealny film na lato, który pokochała publiczność festiwalu Millennium Docs Against Gravity.