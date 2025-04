Biografia Michaela Jacksona później w kinach? Będą dwa filmy zamiast jednego?

Życie Michaela Jacksona sfilmowane. Kiedy zobaczymy efekty?



Jafar Jackson jako Michael Jackson

Zwiastun "This Is It", dokumentu o przygotowaniach Michaela Jacksona do koncertów w Londynie

Przypomnijmy, że pierwotniemiał trafić do kin w kwietniu. Tę datę Lionsgate zmienił jeszcze w ubiegłym roku. Oficjalnie film zadebiutuje w październiku.Jednak w mediach amerykańskich coraz głośnie mówi się, że i ta data premiery nie zostanie dotrzymana.Portal Deadline nie wyklucza takiego rozwiązania, ale jednocześnie podkreśla, że żadna decyzja nie została podjęta.Skąd to opóźnienie? Wygląda na to, że wszystko to wina reżysera Antoine'a Fuquy . Autor " Dnia próby " i serii " Bez litości " miał bowiem przedstawić wytwórni swoją wersję filmu i trwa onaLionsgate musi się teraz zdecydować, co z tym fantem zrobić. Podobno. Problemem są też skomplikowane umowy dystrybucyjne oraz deal z siecią IMAX. To wszystko sprawia, że na chwilę obecną nikt nie jest w stanie ostatecznie powiedzieć, w jakiej formie i kiedytrafi do kin.Tytułowego bohatera filmowej biografii zagrał Jaafar Jackson , bratanek zmarłego w 2009 roku muzyka.