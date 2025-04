Czy będzie nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"? Szef New Line Cinema odpowiada

Czy fani mogą liczyć na powrót Freddy'ego Kruegera?

to seria filmów grozy zapoczątkowana przezw 1984 roku.Źródłem koszmarów jest. Przed laty oskarżony przez dzieci o straszliwą zbrodnię został ofiarą linczu. Po latach grupa nastolatków zaczyna miewać śmiertelne koszmary senne, w których prześladuje ich tajemnicza, poparzona postać. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest rezygnacja ze snu...Seria doczekała się licznych kontynuacji, które z Freddy'ego granej przezuczyniła postać kultową. Cykl dobiegł końca w 1994 roku wraz z filmemW 2003 roku Freddy powrócił w filmowym mash-upie. Z kolei w 2010 roku premierę miał remakew którym Freddy'ego zagrał Jackie Earle Haley. Jest to ostatni film z serii. W 2015 roku mówiło się co prawda o kolejnym remake'u, ale nigdy nie doczekał się on realizacji.Czy teraz, 15 lat po ostatnim filmie, jest szansa na nową odsłonę "Koszmaru"? Richard Brener tak odpowiada:Komplikacja polega na tym, żeCi podobno szukali nowych twórców zainteresowanych wskrzeszeniem serii, ale po sześciu latach nie ma żadnych tego efektów.