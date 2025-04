Mia Wasikowska odbierze nagrodę "Pod prąd" na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2025

Uzasadnienie przyznania Nagrody Specjalnej "Pąd prąd" dla Mii Wasikowskiej autorstwa Grzegorza Stępniaka, dyrektora artystycznego Mastercard OFF CAMERA

MIA WASIKOWSKA – niezależna mimo światowych sukcesów

Aktorka i reżyserka pojawi się na krakowskim festiwalu jako bohaterka Filmu Otwarcia. Będzie to " Wyspa Bergmana " w reżyserii Mii Hansen-Løve – meta-filmowej opowieści o granicach między fikcją a rzeczywistością, która miała swoją premierę w Konkursie Głównym Festiwalu w Cannes. W filmie aktorka kreuje jedną ze swoich najbardziej złożonych i wielowymiarowych ról.Z prawdziwą przyjemnością przyznajemy naszą tegoroczną Nagrodę Pod Prąd, jak sugeruje już sama jej nazwa, dla tych, którzy nie tylko mają odwagę podążać własnymi ścieżkami artystycznymi, ale też wyznaczać nowe trendy w światowym kinie, australijskiej aktorce o polskich korzeniach - Mii Wasikowskiej.W trakcie swojej dwudziestoletniej już kariery pracowała z najwybitniejszymi reżyserami i reżyserkami współczesnego kina artystycznego, m.in. z Gusem Van Santem, Timem Burtonem, Lisą Cholodenko, Park Chan-Wookiem, Jimem Jarmuschem, Davidem Cronenbergiem, Mią Hansen-Love czy Jessicą Hausner. Ich filmy, pokazywane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, na czele z Cannes, Wenecją czy Toronto, na trwałe zapisały się w kanonie najnowszej kinematografii. A filmy takie, jak "Stoker", "Alicja w krainie czarów", "Wszystko w porządku", "Jane Eyre" czy "Albert Nobbs" zdobyły szereg prestiżowych wyróżnień, na czele z Oscarami i Złotymi Globami. W dodatku udaje się w nich połączyć wartości i podejście właściwe dla kina festiwalowego z komercyjnym, trafiającym do szerokiego grona widzów potencjałem. Co samo w sobie jest rzadkością i wielką sztuką.Duża w tym zasługa aktorstwa Wasikowskiej, której niezapomniane, melancholijne, głębokie spojrzenie jest w stanie przekazać więcej niż dziesiątki słów, a równocześnie efemeryczna i silna obecność przekracza często granice konwencji i gatunków, nadając niepowtarzalną jakość filmom kostiumowym i sensacyjnym, komediom obyczajowym, dramatom psychologicznym czy thrillerom.Jednocześnie bardzo cieszymy się, że Filmem Otwarcia 18. Edycji Mastercard OFF CAMERA jest "Wyspa Bergmana" Mii Hansen-Love, w którym Wasikowska gra wielowymiarową, skomplikowaną postać. Ta meta-filmowa produkcja, w której granice między fikcją a rzeczywistością zacierają się, opowiada pośrednio o sile i magii kina, stając się dlań oryginalnym hołdem.Australijska aktorka, urodzona i wychowana w Canberze. Córka fotografów Marzeny Wasikowskiej i Johna Reida. W wieku dziewięciu lat Mia uczęszczała na zajęcia baletowe, marząc o zostaniu profesjonalną baletnicą. Z marzenia tego jednak zrezygnowała w wieku czternastu lat ze względu na kontuzję. Wtedy zwróciła się ku aktorstwu. Przełomową dla niej rolą było zagranie tytułowej bohaterki w adaptacji książki Lewisa Carrola, "Alicja w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona z 2010 roku z Johnnym Deppem, Anne Hathaway i Heleną Bonham Carter. Za tę rolę aktorka otrzymała nagrodę AFI Award dla najlepszej aktorki międzynarodowej. W 2015 Mia powróciła do roli w sequelu – "Alicja po drugiej stronie lustra" w reżyserii Jamesa Bobina.W swoim ogromnym dorobku filmowym ma role w takich filmach jak: "Piercing" Nicolasa Pesce, którego premiera miała miejsce na Sundance Film Festival w 2018 roku, "Damulka" Davida Zellnera, "The Man with the Iron Heart" Cedrica Jimeneza, thriller kostiumowy "Crimson Peak. Wzgórze Krwi" Guillermo Del Toro, "Pani Bovary" Sophie Barthes, "Mapy Gwiazd" Davida Cronenberga, "Sobowtór" Richarda Ayoade, "Ścieżki" Johna Currana, "Tylko kochankowie przeżyją" Jima Jarmuscha, "Stoker" Chan-wook Parka, "Gangster" Johna Hillcoata, "Albert Nobbs" Rodrigo Garcii, "Jane Eyre" Cary’ego Fukunagi, "Restless" Gusa Van Sant, "Wszystko w porządku" Lisy Cholodenko, "Wieczorne słońce" Scotta Teemsa, "September" Petera Carstairsa, "Zabójca" Grega McLeana oraz "Szatański plan" Paula Goldmana. Mia grała również w pierwszym sezonie serialu HBO "Terapia".Wśród ostatnich produkcji z jej odziałem jest "Wyspa Bergmana" Mii Hansen-Love, który miał swoją premierę w Konkursie Głównym Cannes Film Festival w 2021 roku, a także w "Blueback" Roberta Connolly'ego na podstawie książki Tima Wintona o tym samym tytule - za rolę w tym filmie Mia dostała nominację dla najlepszej aktorki drugoplanowej podczas 2024 AACTA Awards. Widzowie mogli ją oglądać również w "Blackbird" Rogera Michella gdzie zagrała wraz z Kate Winslet, Samem Neillem i Susan Sarandon, filmie Netflix "Diabeł wcielony" z Chrisem Evansem, Robertem Pattinsonem i Tomem Hollandem oraz w debiucie Mirrah Foulkes "Judy and Punch", który miał swoją premierę w 2019 na Sundance Film Festival, i za rolkę w którym Mia dostała nagrodę Film Critics Circle of Australia Award dla najlepszej aktorki.Najnowszym projektem Mii Wasikowskiej jest film "Club Zero" Jessiki Hausner, który miał swoją premierę w Konkursie Głównym Cannes Film Festival w 2023 roku.Mia zadebiutowała jako reżyserka projektem "Long, Clear View" - segmentem w antologii "The Turning", opartej na książce Tima Wintona i nominowanej do nagrody AACTA w 2013 roku. Kolejny film jaki wyreżyserowała to "Afterbirth", segment filmu "Madly", międzynarodowej antologii innowacyjnych krótkich metraży opowiadających o historie o miłości. "Madly" miało swoją premierę na Tribeca Film Festival w 2016 roku. W 2019 Mia zadebiutowała na deskach teatru jako Ralph we "Władcy Much" Sydney Theatre Company w reżyserii Kip Williams.Mia jest laureatką hollywoodzkiej nagrody Breakthrough Actress of the Year oraz Australians in Film Breakthrough Award. W tym roku Mia została Artystą-Rezydentem w Australian Film Television and Radio School (AFTRS).