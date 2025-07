Łona debiutuje jako reżyser. Co wiemy o krótkim metrażu "Poniedziałek: Paprotka"?

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie TUTAJ.



Krótkometrażowy debiut reżyserski Adama "Łony" Zielińskiego jest trochę kinem drogi, trochę obrazem z gatunku, a trochę filmem akcji. Głównie jednak błyskotliwym komediodramatem, którego bohaterowie są o wiele bardziej wściekli niż szybcy. W fabule da się wysłyszeć echa rapowej twórczości reżysera, który z właściwą sobie swadą i humanizmem pochyla się nad tym, co w nas mniej chwalebne. Paprotka " to opowieść na wskroś szczecińska, powstała w szczecińskich głowach, na szczecińskich drogach i niemal w całości szczecińskimi rękami. W roli głównej wystąpił Dawid Dziarkowski , w pozostałych Adam Kuzycz-Berezowski Sławomir Kołakowski . Scenariusz Łona napisał wraz z Jakubem Litke Adamem Barwińskim . Za zdjęcia odpowiadają Michał Bączyński i Piotr Pelo Gołdych, a za produkcję – Ewelina Marcinkowska . Montażem zajął się Nikodem Chabior , a muzykę skomponowali Andrzej Konieczny Film został wyprodukowany przez szczecińskie studio Kinomotiv.Oficjalne pokazy na Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu:22.07 – 12:45 Kino NH524.07 – 22:00 DCF Lwów26.07 – 16:00 DCF Lalka