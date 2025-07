Nie tylko "Fallout". Amazon zekranizuje kolejną kultową grę wideo!

"Wolfenstein" doczeka się własnego serialu

Zwiastun gry "Wolfenstein: The New Order"

Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Oficjalny logline - czyli pomysł na serial w pigułce - brzmi:Przypomnijmy: pierwsza gra z serii, " Castle Wolfenstein ", trafiła do sprzedaży w 1981 roku. Ona i jej kontynuacja z 1984 roku, " Beyond Castle Wolfenstein ", były grami z perspektywy top‑down. Począwszy od " Wolfenstein 3D " z 1992 roku, seria stała się strzelanką z perspektywy pierwszej osoby. Łącznie ukazało się 14 gier z serii "Wolfenstein", a ostatnią z nich jest produkcja VR " Wolfenstein: Cyberpilot ".Produkcje powstające pod flagą "Wolfenstein" skupiały się zazwyczaj na amerykańskim żołnierzu z czasów II wojny światowej, Williamie "B.J." Blazkowiczu. W grach Blazkowicz trafia za linie wroga, aby walczyć z nazistami. Bohater szybko odkrywa, że przeciwnicy prowadzą upiorne eksperymenty i zajmują się okultyzmem, próbując w ten sposób przechylić szalę zwycięstwa na stronę Niemiec.Amazon MGM Studios coraz chętniej angażuje się w ekranizacje gier wideo. Wielkim hitem okazał się zrealizowany dla platformy Prime Video serial " Fallout " (jego twórcy, Jonathan Nolan Lisa Joy będą producentami wykonawczymi "Wolfenstein"). Aktualnie studio pracuje również nad adaptacjami " Mass Effect " i " God of War ".