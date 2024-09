Święto Kina 2024: Dwa dni z biletami do kina za 13 zł!

Święto Kina to ogólnopolska akcja mająca na celu popularyzację chodzenia do kina oraz wsparcie branży filmowej. W tych dniach, kina biorące udział w wydarzeniu – od multipleksów po kina studyjne oraz lokalne – oferują bilety w specjalnej, obniżonej cenie. To doskonała okazja, aby spędzić czas z bliskimi i zanurzyć się w świat filmu.Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników kina – zarówno rodzin z dziećmi, jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie, od premierowych hitów, przez filmy animowane, po ambitne produkcje artystyczne czy uwielbiane klasyki. To także świetna okazja, by przypomnieć sobie, jak wyjątkowe jest oglądanie filmów w kinie.Od 2014 roku Święto Kina zyskało ogromną popularność, a liczba widzów i kin biorących udział stale rośnie.Aby kupić bilet za 13 zł (opłata internetowa obowiązuje w wybranych kinach), wystarczy w weekend 28-29 września odwiedzić kino biorące udział w akcji (lista kin dostępna na www.swietokina.com ). Bilety można nabyć online lub w kasie kin.Nie można przegapić tej wyjątkowej szansy! W sobotę i niedzielę można dołączyć do tysięcy miłośników X muzy, celebrować tegoroczne Święto Kina i cieszyć się najlepszymi filmowymi produkcjami. Widzowie będą mogli przedpremierowo obejrzeć także filmy pokazywane na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co daje niepowtarzalną okazję zapoznania się z najnowszymi dziełami polskiego kina, zanim trafią do szerszej dystrybucji. SMOK DIPLODOK (przedpremiera) KULEJ. DWIE STRONY MEDALU (przedpremiera) SIMONA. KOSSAK (przedpremiera) WROOKLYN ZOO (przedpremiera) AKADEMIA MAGII (premiera) REAGAN (premiera) RZECZY NIEZBĘDNE (premiera) BEETLEJUICE BEETLEJUICE - IDŹ POD PRĄDWspółorganizatorem akcji Święto Kina 2024 jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie współfinansowane jest także przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem wydarzenia jest firma InPost.Do zobaczenia w kinach!