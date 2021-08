Życie jest krótkie. Nie daj się zepchnąć na drugi plan

"

To nie jest film o grze komputerowej, lecz o tym, jak zostać głównym bohaterem swojego życia, które przypomina przecież grę. Free Guy " opowiada o budowaniu własnej, niepowtarzalnej tożsamości.A także o tym, że droga od zera do bohatera wcale nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać.Trzeba tylko przejąć inicjatywę i zacząć podejmować właściwe, odważne decyzje.

Być kowalem własnego losu, czyli być Free Guyem!

Twój wybór ma znaczenie

Tytułowy Facet/Guy ( Ryan Reynolds ) wiedzie proste życie: jest przeciętnym urzędnikiem bankowym, ma pozytywnie nastawienie do świata i wszystkich wokół zaraża optymizmem. Podobnie jak jego przyjaciel Buddy ( Lil Rel Howery ), czerpie z życia radość, jest zawsze uprzejmy i chętny na filiżankę dobrej kawy. Wszystko się jednak zmienia, gdy Facet/Guy odkrywa, że ​​jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo.Coraz bardziej świadomy swego losu Facet/Guy zaczyna coraz aktywniej odgrywać rolę dobrej (a nawet świetnej!) postaci. Jest idealistą w cynicznym świecie, w którym nie ma zasad, dzięki czemu staje się idolem zarówno dla wielu graczy, jak i dla postaci ze świata gry. Przede wszystkim jest jednak bohaterem według własnego scenariusza!– Od samego początku "Free Guy" był refleksją na temat wolnej woli – wspomina scenarzysta Matt Lieberman . – Czy musimy zaakceptować swój los, czy możemy wyrwać się z przygotowanego dla nas programu i zmienić otaczający nas świat? Kiedy wpadłem na ten pomysł sześć lat temu, nie miałem pojęcia, jak proroczy okaże się ten film – opowiada.Facet/Guy decyduje się na wyjście z cienia. Nie chce dłużej tkwić jedynie w tle wydarzeń. Zamierza wysunąć się na pierwszy plan "Free City". – Z jednej strony film jest trochę o kryzysie egzystencjalnym, ale jego tło i kontekst wpisują się też w nurt wyzwalania jednostki w świecie, w którym nie ma zasad i granic – wyjaśnia reżyser Shawn Levy Mimo że Facet/Guy istnieje jedynie w alternatywnej rzeczywistości gry wideo, Levy twierdzi, że ​​prawdy zawarte w " Free Guyu " są uniwersalne. – Chodzi o zmianę sposobu myślenia, za którą, jak sądzę, wszyscy tęsknimy, a mianowicie: "Poczekaj, możliwe, że życie może być czymś więcej niż to, co poznałeś do tej pory" – tłumaczy Levy . – Może życie nie musi być czymś, co mi się przytrafia. Może to coś, co mogę stworzyć, zdefiniować. Być może mogę napisać swoją historię na nowo. Myślę, że to podstawowe i uniwersalne pragnienie człowieka – mówi reżyser.– Zakochałem się w Facecie/Guyu, który szuka w życiu pewnego rodzaju autorstwa, sprawczości i pozorów przynależności – wyjaśnia Ryan Reynolds . – Tęsknię za opowieściami o spełnianiu marzeń, a ten projekt mi o tym pragnieniu przypomniał – dodaje aktor, który wciela się w bohatera tytułowego.Przemiana Faceta/Guya nie rozpoczyna się jednak sama z siebie. Przyczynia się bowiem do niej niekonwencjonalna historia miłosna, która mogła wydarzyć się tylko w cyfrowym świecie. I tylko w otwartym świecie gry tak pozornie nieprzystające postacie mogły się spotkać, zostać nieoczekiwanymi sojusznikami, a nawet nawiązać romans.– Guy jest niepoprawnym optymistą do czasu, kiedy spotyka kobietę, która pomaga mu się rozwinąć. Sądzę, że wiele osób może się z tym utożsamiać i odnaleźć własne doświadczenia w tej sytuacji. To dzięki tej kobiecie Facet/Guy poszerza swoje horyzonty i zyskuje sprawczość oraz zaczyna samodzielnie myśleć – opowiada aktor.Nietypowa historia miłosna, która stanowi serce filmu, rozgrywa się między niewinnym i naiwnym Facetem/Guyem a twardą i cyniczną Millie/Molotovgirl. Pozornie bardzo się od siebie różnią, jakby byli z innych galaktyk. Ale mają pewną wspólną cechę. Facet/Guy żył dotąd w przeświadczeniu, że jego losy i wybory nie mają znaczenia. I właśnie to łączy go z Millie. A także to, że oboje zamierzają to zmienić.– To związek dwojga outsiderów, którzy czuli się zepchnięci na margines. Spotykają się, rozumieją, jak to jest, i w rezultacie razem stają się bohaterami – tłumaczy reżyser Shawn Levy . – I właśnie to zjednoczenie, połączenie postaci, które przechodzą z tła na pierwszy plan, z marginesu do bohaterstwa, które robią to razem, jest niesamowicie romantyczne – kontynuuje.A przy okazji może się to okazać motywujące i skłonić do refleksji nad własnym postępowaniem. Bo przecież każdy i każda z nas może wziąć życie w swoje ręce. Wystarczy się odważyć, wykonać ten pierwszy krok, a później konsekwentnie dążyć do obranego celu, jak tytułowy bohater najnowszej produkcji 20th Century Studios. Free Guy " – pełna humoru i wciągającej akcji opowieść o tym, jak zostać bohaterem według własnego scenariusza! – w kinach od 13 sierpnia.