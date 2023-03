Będzie sequel "Free Guya"? Dlaczego "Zielona Latarnia" to porażka? Ryan Reynolds odpowiada

Będzie sequel "Free Guya"? Ryan Reynolds odpowiada

Ryan Reynolds o porażce "Green Lantern"

gościł w Londynie podczas Just for Laughs Comedy Festival. W rozmowie z Robem Delaneyem , z którym miał okazję spotkać się na planie, aktor odniósł się m.in. do planów– przyznał Reynolds W filmie Ryan Reynolds wciela się w Guya, przeciętnego urzędnika banku – posłusznego, rzetelnego i miłego dla każdego. Kiedy pewnego dnia odkrywa, że tak naprawdę jest drugoplanową postacią w grze, nagle wszystko nabiera dla niego nowego sensu. Jako gracz NCP (postać sterowana przez Sztuczną Inteligencję) często był atakowany, okradany, potrącany przez samochód i traktowany, jak worek treningowy. Do tej pory wydawało mu się to naturalne, teraz wie, że za tym kryją się inni gracze. Na domiar złego, twórca gry postanawia ją zakończyć i zniszczyć jedyny świat mężczyzny. Współpracując z nową koleżanką (), która jest zarówno człowiekiem, jak i postacią w grze, Guy postanawia zostać bohaterem własnej historii i wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz na planie gry, która nie ma dla niego żadnych ograniczeń jest zdeterminowany, aby być facetem, który uratuje swój wirtualny świat i żyjących w nim przyjaciół – niczym superbohater – tylko żyjący w komputerze.Zobaczcie zwiastun:W trakcie rozmowy poruszony został też temat filmu, w którym Reynolds wcielił się w tytułowego superbohatera z uniwersum DC. Zdaniem aktora problemem produkcji było "za dużo czasu, za dużo pieniędzy".– tłumaczył.Mimo wszystko Reynolds dobrze wspomina pracę na planie.– powiedział.We wszechświecie równie olbrzymim, co tajemniczym, od wieków istnieje pewna niezauważalna, lecz potężna siła – obrońcy pokoju i sprawiedliwości, zwani Green Lantern Corps. Jest to grupa wojowników, którzy przysięgli strzec międzygalaktycznego porządku. Każdy z nich nosi pierścień obdarzający go nadzwyczajnymi mocami. Kiedy jednak pojawia się nowy wróg, Parallax, który grozi, że zniszczy układ sił we wszechświecie, losy Green Lantern Corps oraz Ziemi spoczywają w rękach najmłodszego rekruta, Hala Jordana ( Ryan Reynolds ), pierwszego człowieka w szeregach organizacji. Jeśli wspierany przez innego pilota – swoją ukochaną z dzieciństwa, Carol Ferris ( Blake Lively ) – szybko nauczy się panować nad nowymi mocami i odnajdzie w sobie odwagę, by pokonać swe lęki, to być może stanie się nie tylko osobą, bez której pokonanie Parallaxa nie byłoby możliwe, ale także największym wojownikiem Green Lantern.Zobaczcie zwiastun: