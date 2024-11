1 grudnia rusza ArteKino Festival - internetowy festiwal filmów europejskich

Dziewiąta edycja festiwalu ArteKino pozostaje wierna europejskim wartościom w dziedzinie kultury, stawiając wyobraźnię i pluralizm w centrum swojego projektu. Festiwal daje widzom szansę na obejrzenie 12 europejskich filmów młodych twórców i twórczyń dostępnych bezpłatnie na stronie arte.tv, za pośrednictwem aplikacji ARTE na urządzenia mobilne i SmartTV lub na portalu YouTube w 32 krajach Europy. Większość z prezentowanych filmów zdobyła uznanie na najważniejszych festiwalach filmowych, a niektóre są światowymi premierami.Festiwalowe filmy długometrażowe z Portugalii, Czech, Włoch, Niemiec, Grecji, Holandii, Francji i Ukrainy stanowią zaproszenie do podróży, będąc jednocześnie hołdem dla kulturowej i językowej różnorodności Europy. Nasza selekcja stawia na nowych twórców o wyjątkowym spojrzeniu, zgłębiających w swoich dziełach zarówno zawirowania geopolityczne, jak i kryzysy natury osobistej. Poruszając się pomiędzy dokumentem a fikcją lub zacierając granice między tymi formami, prezentowane filmy oferują zarówno melancholijne, jak i radosne spojrzenie na świat będący przedmiotem głębokich przemian. Rzucają światło na aspiracje i pytania współczesnych młodych ludzi, tworząc jednocześnie portret naszych czasów i analizując nasze relacje z historią i nowymi formami narracji, a także nowymi formami zaangażowania.Ambicją festiwalu jest stworzenie więzi między filmami, ich młodymi twórcami i widzami poszukującymi nowego, wrażliwego i zaangażowanego spojrzenia. Prezentowane historie nawiązują do palących współczesnych problemów - od brutalnej rzeczywistości wyzysku nieletnich w handlu narkotykami w Wielkiej Brytanii, poprzez złożoność miłosnej relacji między niemiecką właścicielką galerii a mężczyzną kongijskiego pochodzenia we Frankfurcie, aż po codzienne życie wędrownych pracowników sektora jądrowego we Francji.W wyborze filmów prezentowanych w ramach Festiwalu ArteKino postawiono na różnorodność oraz zastosowano ścisły parytet płci. Z myślą o dotarciu do jak największej liczby widzów tegoroczna edycja jest również bardziej dostępna - po raz pierwszy wszystkie filmy opatrzone są z napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących w języku polskim.Zainicjowany w 2016 roku Festiwal ArteKino jest jednym z symboli przyświecającej ARTE ambicji w zakresie promowania i rozpowszechniania bogactwa europejskiego kina autorskiego, aby mogło ono docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Od dwóch lat internauci korzystają z bezpośredniego dostępu do festiwalu, oglądając filmy na arte.tv i na kanałach ARTE na portalu YouTube.Festiwal, który powstał z inicjatywy Fundacji ArteKino, otrzymał wsparcie z programu MEDIA Creative Europe, a jego patronami są CHANEL oraz dom sztuki GOOSSENS, który stworzył statuetki Europejskiej Nagrody Publiczności i Nagrody Młodego Jury.Fundacja ArteKino wspiera również projekty filmów długometrażowych poprzez „Międzynarodową Nagrodę ArteKino” - grant na rozwój projektów filmowych przyznawany na kilkunastu największych festiwalach filmowych. Dzięki Selekcji ArteKino co miesiąc na arte.tv i kanale filmowym ARTE YouTube oferowany jest bezpłatnie film lub cykl filmowy. Od 2022 roku oferta ArteKino wzbogaciła się o nową sekcję ArteKino Classics, która pozwala odkryć rzadko pokazywane lub ważne tytuły z dorobku wielkiego kina europejskiego w odrestaurowanej wersji. Od momentu powstania ARTE promuje wspólną bazę europejskich wartości kulturowych, umieszczając wyobraźnię i pluralizm w centrum swojego projektu.Ten europejski ideał znajduje odzwierciedlenie we wszystkich programach stacji, a technologie cyfrowe umożliwiają dzielenie się nim z coraz większą liczbą Europejczyków. Prawdziwa polityka w zakresie kultury nie może ograniczać się do wąskiego grona odbiorców. Ma ona sens jedynie wtedy, kiedy skierowana jest do wszystkich, a w szczególności do tych, którzy nie mają dostępu do kultury lub mogą czuć się z niej wykluczeni. Z tego właśnie powodu ARTE pragnie docierać do widzów tam, gdzie są oni obecni, czyli w sieciach cyfrowych. Zainicjowany w 2016 roku Festiwal ArteKino jest jednym z symboli przyświecającej ARTE ambicji w zakresie promowania i rozpowszechniania bogatego dorobku europejskiego kina autorskiego, aby mogło ono docierać do jak najszerszego grona odbiorców.