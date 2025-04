Czy to koniec sagi? "Piątek" powróci, Ice Cube na pokładzie

Co wiemy o nowym filmie z serii "Piątek"?

Getty Images © Santiago Felipe

O serii "Piątek"

Zwiastun filmu "Kolejny piątek"

"The Last Friday", tak jak poprzednie trzy filmy, powstanie jako współpraca New Line i Warner Bros. W przeszłości Ice Cube , gwiazda serii i współautor scenariuszy, publicznie występowała przeciwko szefostwu studia, oskarżając ich o ociąganie się z decyzjami o realizacji kolejnej odsłony. Podobno pierwsze rozmowy na temat czwartej części odbywały się już w 2011 roku. Przez kolejne lata powracał temat scenariuszy, które były odrzucane przez Warnera. Dopiero w 2024, po zmianie kierownictwa studia, prace nad kolejnym sequelem nabrały tempa.Według słów Brenera. Nie wiadomo jednak, kto z dawnej ekipy aktorów powróci w nadchodzącym filmie. Przypomnijmy, że od premiery pierwszego " Piątku " w 1995 roku zmarło trzech prominentnych członków obsady: Tom Lister Jr Anthony Johnson . Ich odejście zmusiło Cube’a DJ-a Pooha do zmian w powstających przez lata dotychczasowych wersjach scenariusza. Z pewnością nadchodząca produkcja odniesie się do odejścia ich ikonicznych postaci.Pierwszy " Piątek " trafił na ekrany kin w 1995 roku. Akcja rozgrywa się w trakcie jednego tytułowego dnia. Craig ( Ice Cube ) i Smokey ( Chris Tucker ) są najlepszymi przyjaciółmi i mieszkają w sąsiedztwie Compton, w Los Angeles. Główny bohater zostaje zwolniony z pracy, a Smokey ma kłopoty ze spłatą długu dla Stonogi ( Faizon Love ). Postanawiają razem spłacić dług i w miarę możliwości uporać się z miejscowym gangsterem Deebo ( Tom Lister Jr ).Produkcja przyniosła nie tylko znaczące zyski z kin, ale zyskała też status kultowej. Kolejne sequele – " Następny piątek " (2000) i " Kolejny piątek " (2002) – zdobyły jeszcze większą widownię. W 2007 na ekrany trafiła też kreskówka "".