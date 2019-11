2010-2019 Retrospekcje. Nowy numer "Ekranów" już w sprzedaży

Koniec 2019 roku skłania do sporządzania rankingów, podsumowań i zestawień. Te bardziej rozbudowane, pełnowymiarowe kryją w sobie obietnicę syntezy i spojrzenia z lotu ptaka na dane zjawisko bądź okres, wychwycenia z dystansu tego, co umyka w natłoku codziennych doniesień i filmowych wrażeń. Z kolei treściwe, łatwo przyswajalne i potencjalnie skandalizujące listy, spisy, hierarchie niosą ze sobą nierzadko moc fanowskiego uniesienia.Z tego powodu w tym numerze "Ekranów" przedstawiamy stworzony przy pomocy całego grona znakomitych autorów i współpracowników swego rodzaju raport na temat kina ostatniej dekady. Przyglądamy się temu, co lata 2010-2019 przyniosły nam w korporacyjnym świecie Hollywoodu, globalnym arthousie, polskim kinie oraz na kilku innych wybranych przez nas polach.Mamy nadzieję w tym różnorodnym zestawie zawrzeć wszystkie najlepsze cechy podsumowujących tekstów – zarówno pogłębione analizy najistotniejszych zjawisk i trendów, które rozwijały się na naszych oczach, jak też nieco luźniejsze formy, wśród których znajdzie się miejsce na ikoniczne lub szczególnie znamienne wypowiedzi, naszą subiektywną propozycję największych reżyserskich odkryć i wreszcie "lożę dekady", czyli zweryfikowane i uzupełnione liczbowe podsumowanie najlepszych tytułów ostatniego dziesięciolecia, dokonane przez stałych gości naszej "loży bocznej". Nadziei na to, że udało nam się w ten sposób uchwycić jakiś istotny rys współczesnego kina, towarzyszy jednak nieuchronna niepewność tych diagnoz. Z niesłabnącą ciekawością czekamy nie tylko na to, co przyniesie nam kino, ale też to, co pokaże nam jego historia.Ekrany do nabycia:- Kino Pod Baranami- Księgarnie ArtBookstore- Salony prasowe Empik