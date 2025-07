Tim Burton jak Nolan, bierze się za greckie mity

TUTAJ.

Tim Burton i mity greckie?

"Sok z żuka" bez Burtona?

Zwiastun filmu "Beetlejuice Beetlejuice"

Reżyser rozmawiał ostatnio z dziennikarzami portalu The Hollywood Reporter. W trakcie rozmowy padła prośba, by ustosunkował się do plotki, jaką słyszał portal, że. Reżyser nie chciał tej plotce zaprzeczyć, ale jej również nie potwierdził.Meduza to jedna z bardziej znanych postaci mitologii greckiej. Istnieje w co najmniej kilku różnych wersjach. Najsłynniejszą jest ta, w której Meduza jest jedną z Gorgon, trzech córek Forkosa oraz Keto (rodzeństwa, dzieci Gai i Pontosa). Jej przerażające oblicze sprawiało, że każdy, kto na nią spojrzał, zamieniał się w skałę. Jako jedyna z Gorgon była śmiertelna, co udowodnił Perseusz, odcinając jej głowę, którą potem używał jako broni, by ostatecznie podarować Atenie.W czasie wywiadu Tim Burton został też zapytany o. Reżyser wydawał się zaskoczony:Czy to możliwe, że Warner Bros. planujebez Tima Burtona ? Mamy nadzieję, że sytuacja szybko się wyjaśni.Sam Burton jednak ma ręce pełne roboty. Oprócz wspominanego filmu, ma nakręcić z. Niedawno w innym wywiadzie ujawnił z kolei, że już. Ale jego szczegółów nie ujawnił.