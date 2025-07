Sacha Baron Cohen przeszedł niesamowitą metamorfozę. To wszystko dla Marvela

Sacha Baron Cohen jako Mephisto w najnowszej fazie MCU

Kim jest Mephisto?

Zobacz zwiastun "Ironheart"

W tym tygodniu szef Marvela Kevin Feige potwierdził, że Mephisto będzie kluczową postacią w nadchodzących filmach MCU. Cohen zadebiutował już w tej roli w finale serialu " Ironheart " na Disney+, ale wiadomo, że będzie go w MCU więcej.Artykuł "Men’s Fitness UK" zdradza kulisy transformacji Baron Cohen i jego podejście do zmian, które wprowadził w swoim życiu.Aby przygotować się do roli, Cohen skontaktował się z Matthew McConaugheyem , który polecił mu treneraTreningi Cohena zaczęły się od 100 pompek dziennie, a z czasem stały się rutyną dopasowaną do jego napiętego harmonogramu filmowego. Ćwiczenia były podobno krótkie, ale intensywne. Aktor musiał zrezygnować z cukru, a jego dieta składała się głównie z białka i błonnika.Efekty przyszły na tyle szybko, że kostium Mephisto trzeba było przerabiać kilkakrotnie, aby pasował do nowej sylwetki Cohena.Moretti pochwalił się efektami ich wspólnej pracy, zamieszczając zdjęcie okładki "Men’s Fitness" z komentarzem:Sam Cohen zaznacza, że nie traktuje tej zmiany tylko w kategoriach estetyki. Podkreślił, że regularny ruch – nawet 20-30 minut dziennie – może znacząco poprawić kondycję i samopoczucie, a jego przemiana jest dowodem na to, że każdy, nawet osoby z napiętym harmonogramem, mogą osiągnąć swoje cele zdrowotne i sportowe.Mephisto to czarny charakter, którego stworzyli Stan Lee John Buscema . Zadebiutował on w trzecim zeszycie serii "Silver Surfer" z 1968 roku. Postać jest inspirowana Mefistofelesem z legendy o Fauście i zazwyczaj występuje jako marvelowska wersja Diabła.Na dużym ekranie wcielało się w niego już dwóch aktorów: Peter Fonda (w filmie " Ghost Rider ") i Ciaran Hinds (w filmie " Ghost Rider 2 ").