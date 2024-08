25. Letnia Akademia Filmowa – 3x Bliżej

LAF: bliżej kina: Cannes, Berlin, Wenecja

LAF: bliżej twórców

LAF: bliżej widzów…w każdym wieku

Roztocze zamiast Lazurowego Wybrzeża? Dlaczego nie! W Zwierzyńcu można obejrzeć filmy, które wzbudziły najwięcej emocji podczas tegorocznego Festiwalu w Cannes , zdobyły uznanie jurorów, krytyków i publiczności. Wśród 12 tytułów z Cannes znalazły się: m.in. hipnotycznie piękny " Grand Tour ” (Nagroda dla najlepszego reżysera), " Armand ” (Nagroda Caméra d'Or) czy " Wszystkie odcienie światła ” (Grand Prix). W programie LAF znalazł się też wybór najciekawszych propozycji filmowych z Festiwali w Berlinie i Wenecji.Letnia Akademia Filmowa świętuje jubileusz 25-lecia. Listę urodzinowych prezentów otwiera ten do Piotra Kotowskiego, założyciela i wieloletniego rektora LAFu. Hasło wywoławcze to "Rektor na 25-lecie”. W ramach sekcji znajdą się filmowe perełki wyselekcjonowane spośród najciekawszych propozycji festiwalowych.Jakim planem filmowym jest Lubelszczyzna? Kto i gdzie najchętniej stawiał kamerę w Lublinie i okolicach? Odpowiedzi dostarczy sekcja "Lubelskie”.Mocną stroną LAFu są retrospektywy. W tym roku programerzy wzięli pod lupę artystyczne dokonania Krzysztofa Zanussiego Jak kino reaguje na to, co dzieje się "tu i teraz”? Co mówi o przeszłości? W tym roku LAF odda głos artystkom i artystom, którzy zamiast karmić nas propagandą, starają się wytłumaczyć, jak wygląda codzienność w Strefie Gazy i życie jej mieszkańców. Artur Zaborski w ramach sekcji "Zrozumieć Strefę Gazy” sprawdzi, kto i w jaki sposób, opowiada nam o wydarzeniach na linii Izrael-Palestyna.Kino niezmiennie działa w Zwierzyńcu jak wehikuł czasu, stąd obecność sekcji "Archeologia kina”. To cykl filmów starych, zapomnianych lub mniej znanych, niemniej jednak artystycznie wartościowych lub ciekawych kulturowo. Za ich wybór odpowiada doskonale znany festiwalowej publiczności dr Paweł Aleksandrowicz.W programie Letniej Akademii Filmowej nie zabraknie nowości. Choć kino od zarania karmi się dramatem i chętnie eksploruje mroczne zakamarki naszej rzeczywistości, warto doświadczyć jego jasnej, pozytywnej strony w ramach sekcji "Animus. Kino wartości”. Festiwalowa publiczność doświadczy również filmowego guilty pleasure dzięki "Super filmom 3/10”. W końcu widzowie przeniosą się za ocean z tytułami z sekcji "American Dream”.Projekcje odbędą się w kinach: Skarb, Salto i Jowita.Podczas Letniej Akademii Filmowej równie ważne co oglądanie filmów jest rozmowa na ich temat. W programie Festiwali znalazła się rekordowa ilość prelekcji i spotkań z twórcami – będzie ich ponad 90. Łukasz Maciejewski porozmawia z twórcami najbardziej gorących filmów tego roku. Alicja Myśliwiec z zaproszonymi gościniami w ramach sekcji "Widzialne Kobiety Kina” zastanowi się, jakie wyzwania stoją przed kobietami z perspektywy producentki ( Ewa Puszczyńska ), reżyserki ( Daria Woszek ), montażystki ( Laura Pamela ) i trenerki aktorstwa (Anna Skura).Wspólne posiłki, gotowanie, dzielenie się smakami - to wszystko sprzyja rozmowie, wymianie doświadczeń. Dlatego podczas 25. Letniej Akademii Filmowej z Zwierzyńcu w sobotni poranek (10 sierpnia) odbędzie się Targ Śniadaniowy. Poznamy najpopularniejsze roztoczańskie przysmaki i zapytamy rolników, jak sobie radzą z wyzwaniami kryzysu klimatycznego. Przyjrzymy się również rolnictwu ekologicznemu, o którym tak wiele mówią filmowcy w sekcji "Kino naturalne”.LAF to rodzinne święto kina. Tegoroczna edycja KRÓLA LAF to 21 filmów w blokach z kategoriami wiekowymi 6+, 9+ i 14+, 10 warsztatów, 11 prelekcji. Filmy oprócz tematów wychowawczych, mają też treści poznawcze, wprowadzają młodych widzów w kultury innych krajów, zjawiska społeczne, komentują ważne tematy współczesnego świata, ale przede wszystkim, opowiadają o tym, co dla dzieci i młodzieży ważne: przygodzie, magii, przyjaźniach, pierwszych miłościach, dojrzewaniu i marzeniach.Do zobaczenia podczas 25. Letniej Akademii Filmowej od 8 do 15 sierpnia. Więcej informacji o biletach i karnetach można znaleźć na http://www.laffest.pl