5 filmów na WATCH DOCS, które musisz zobaczyć!

Rusza festiwal WATCH DOCS - święto zaangażowanego dokumentu. Od 1 do 10 grudnia możecie zobaczyć ponad 50 niezwykłych filmów, które stawiają ważne pytania i pozwalają nam lepiej zrozumieć świat. Pokazy filmów: w kinach Muranów i Kinoteka w Warszawie oraz online na MOJEeKINO.pl Szczegóły na stronie: www.watchdocs.pl Oto pięć konkursowych dokumentów, których nie możecie przegapić: 20 Dni w Mariupolu " – film, który przyniósł jego twórcom. Bezkompromisowy dokument o zagładzie tytułowego miasta autorstwa jedynego dziennikarza, który pozostał na miejscu do końca oblężenia.. Bohaterowie i producentka filmu spotkają się z warszawską publicznością już pierwszego dnia festiwalu - 1 grudnia o 20:30 w Kinotece. W zawieszeniu " -, tegorocznego laureata Nagrody im. Marka Nowickiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie. Geyrhalter jest mistrzem estetyki kadru, jego najnowszy film jest nieoczywistym portretem świata, który nagle stanął w miejscu, podczas pandemii COVID 19. Podczas 23. WATCH DOCS będzie można również zobaczyć inne filmy reżysera: Chleb nasz powszedni, Prypeć i Nie na miejscu. Dalton Harris. Cena sławy " - w swoim nowym filmieportretuje Daltona Harrisa - obdarzonego niezwykłym głosem chłopaka, który urodził się i wychował na Jamajce, a w 2018 roku jako pierwszy czarny nie-Brytyjczyk zwyciężył w konkursie talentów X-Factor UK. Podczas polskiej premiery filmu, w sobotę o 18:00 w Kinotece, Kim Longinotto spotka się z widzami i widzkami festiwalu. Czas tranzycji " – do końca utrzymujący w napięciu dokumentalny thriller, którego bohater –. Jeden z bohaterów będzie gościem festiwalu, spotkanie: środa 18:00 Kino Muranów, czwartek 20:30 Kinoteka. O czym śnią wieloryby " -opowieść o prawniku, który porzucił pracę w korporacji by oddać się marzeniu o nawiązaniu kontaktu z wielorybami. Największe zwierzęta świata wyglądają w tym spektakularnym filmie jak istoty z kosmosu. Jak porozumieć się z kilkudziesięciotonowym olbrzymem zachowującym się jak rozbawiony szczeniak? I czy wieloryby mogą coś zyskać na zainteresowaniu ludzi?