73. Festiwal Filmowy w Locarno odwołany

Jedna z najstarszych imprez filmowych - festiwal w Locarno - nie odbędzie się w tym roku. W środę organizatorzy poinformowali świat o tym fakcie.Powodem takiej decyzji jest oczywiście pandemia koronawirusa, która uniemożliwi realizację festiwalu w jej fizycznej formie. Jedną z cech rozpoznawalnych imprezy jest Piazza Grande, czyli plenerowe kino z gigantycznym ekranem mogące pomieścić osiem tysięcy widzów. W tym roku jednak, z obawy przed zarażeniem, większość Piazza Grande musiałaby pozostać pusta. Na to nie chcieli się zgodzić organizatorzy.Rozważane były różne opcje realizacji festiwalu. Ostatecznie żadna z nich nie została uznana przez szefów imprezy za zgodną z jej duchem. Zamiast tego utworzono specjalną inicjatywę Locarno 2020 – For The Future of Films. Jej szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jedynie, że jej elementem będzie pomoc finansowa dla niezależnych filmowców, których filmy zostały zablokowane przez pandemię koronawirusa. 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Locarno miał się odbyć w dniach 5-15 sierpnia. Będzie to trzeci raz w historii imprezy, kiedy została ona odwołana. Wcześniej miało to miejsce w 1951 i 1956 roku.