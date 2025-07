Netflix prezentuje najciekawsze premiery sierpnia 2025

"Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby wygrać w Fantasy Football?" To nietypowe pytanie zadaje bystra i sarkastyczna sędzina ( Caterina Guzzanti ), przesłuchując Simone (Giacomo Ferrara) – beztroskiego trzydziestoparolatka, wolnego ducha i scenarzystę bardziej z przypadku niż z zawodu, który niespodziewanie staje się głównym podejrzanym w sprawie tajemniczego zaginięcia Gianniego ( Enrico Borello ). Gianni to nie tylko jego najlepszy przyjaciel; to także aktualny mistrz Ligi Fantasy Football "Mai una gioia", która od lat łączy grupę dość absurdalnych wieloletnich znajomych. Ale w dniu swojego ślubu – i ostatnim, decydującym dniu sezonu – Gianni nie pojawia się ani na ceremonii, ani – co jeszcze dziwniejsze – w aplikacji. Nawet nie ustawił składu. Surrealistyczne śledztwo wciąga całą zwariowaną ekipę, w tym Andreę ( Silvia D’Amico ), najnowszą członkinię grupy, która może skrywać niejeden sekret. W grupowym czacie wybucha chaos: wyzwiska, oskarżenia, kompromitujące screeny… i podejrzanie dużo gróźb śmierci. Czy to możliwe, że ktoś naprawdę skrzywdził Gianniego? Bo czasem Fantasy Football to nie tylko gra. To kwestia życia, punktów bonusowych… i zemsty.