Box Office Świat: Deja vu? "Fantastyczna 4" idzie śladami "Supermana"

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



W efekciezarobiła w weekend praktycznie tyle samo, co przed dwoma tygodniami " Superman ". Aktualne szacunku dają widowisku. Oczywiście film zaczął zarabiać już w środę, więc w sumie ma na koncie ok. 100 milionów dolarów, co jest wynikiem o parę milionów lepszym niż otwarcie " Supermana ".Najnowsze widowisko MCU zostało kompletnie zignorowane na największych azjatyckich rynkach. W Japonii było numerem trzy (lub cztery – różnica jest naprawdę minimalna). W Chinach zadebiutował na piątej pozycji, a w Korei Południowej na trzeciej (przegrywając nie tylko z lokalną nowością, ale także z " F1 "!). W Meksyku, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i większości krajów Ameryki Łacińskiejporadziła sobie znacznie lepiej, notując najlepsze otwarcia dla filmów superbohaterskich w tym roku.Na miejscu drugim wylądowała kolejna nowość, tym razem z Chin –(Dead to Rights). Ten dramat historyczny rozgrywający się na tle "gwałtu nankińskiego" zaliczył jeden z najlepszych debiutów w Chinach ostatnich miesięcy. Tylko w weekend otwarcia obraz zgarnął. Za sprawą licznych pokazów przedpremierowych łączna kwota na koncie wynosi 57,6 mln dolarów.Podium kompletuje hollywoodzkie widowisko, ale nie jest to lider poprzednich dwóch notować " Superman ". Nie, numerem trzy jest fantastycznie trzymający się światowych kinach. Obraz pokonał oba filmy, które przed tygodniem były notowane wyże, dzięki kwocieA to oznacza, że jako trzecia tegoroczna premiera z USApoza granicami Stanów Zjednoczonych zarobił co najmniej 400 milionów dolarów. Globalnie padła zaś granica 700 milionów dolarów.Z miejsca drugiego na czwarte spadła animacja(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle). U siebie w ojczyźnie film nie ma aktualnie żadnej konkurencji i bije kolejne rekordy. Po ośmiu dniach miał już na koncie ponad 10 miliardów jenów. Tak szybko tej granicy nie osiągnął żaden film przed nim. W weekend film zgarnął. Łączne wpływy zbliżają się już do 90 milionów dolarów. Prawie cała kwota pochodzi z Japonii.Bez zmian, na piątej pozycji pozostaje. Obraz cieszy się olbrzymią popularnością w Azji. W miniony weekend film zgarnął, z czego prawie 6 milionów pochodzi z Chin i Korei Południowej. Globalnie na koncie produkcji jest jużNumerem sześć jest ubiegłotygodniowa nowość z Chin,(The Lychee Road). Tym razem film zarobił, co łącznie daje 68,8 mln dolarów.Tymczasem widowisko DC niknie w oczach. Po dwóch tygodniach na pierwszym miejscu, teraz film spadł aż na siódme! Warner szacuje weekendowe wpływy już tylko na. To jednak wystarczyło, by z kwotą 213 milionów na konciew końcu trafił do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier roku na zagranicznych rynkach (wypychając z niej inne komiksowe widowisk – " Thunderbolts* "). Dzięki dobrej sprzedaży w USA globalnie udało się filmowi DC Studios osiągnąć pół miliarda dolarów.I wracamy do Chin. Na ósmym miejscu wylądowała kolejna nowość z Chin,(The Stage). Podobnie jak dwa wyżej notowane chińskie produkcje, także i ta jest filmem historycznym. To opowieść o perypetiach członków pekińskiej opery w czasach Republiki Chińskiej. W weekend film zarobił. Jednak dzięki licznym pokazom przedpremierowy łącznie ma już 25 milionów dolarów.Numerem dziewięć jest najnowsze widowisko z Bollywood,Jego drugi weekend był nawet lepszy od pierwsze i wpływy wyniosły. Globalnie obraz zarobił dotąd 43 miliony dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka, który nie zdołał przyciągnąć tłumów dzieci. Podczas drugiego weekendu film zdołał zarobić już tylko. Po 17 dniach wyświetlania w 58 krajach daje to zaledwie 46,3 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 69,1 mln dolarów.