Aktorskie "Monster High" otrzyma kontynuację

Sukces aktorskiego "Monster High" – powstaje sequel

"Monster High" – o czym opowiada film?

"Monster High", aktorska wersja opowieści z dochodowej franczyzy dla młodszych widzów, po premierze na Nickelodeon i Paramount+ okazała się sukcesem. Sequel musicalowych przygód potworów z tytułowej szkoły otrzymał zielone światło na realizację.Premiera nowego "Monster High" odbyła się 6 października. Widzowie mogli obejrzeć produkcję na platformie Paramount+ oraz w tradycyjnym programie stacji Nickelodeon. Pierwszy weekend okazał się wyjątkowo udany – film stał się najpopularniejszą produkcją skierowaną do dzieci w ofercie streamingu, natomiast przed telewizorami "Monster High" obejrzało premierowo ponad 4 miliony widzów.Nie dziwi więc zamówienie na kontynuację projektu, które zostało złożone przez Nickelodeon. Za kamerą stanie reżyser Todd Holland , odpowiedzialny również za pierwszy film. Duet Matt Billy Eddy (" Teen Beach 2 ", " Zaplikowani ") właśnie pisze scenariusz sequela. W styczniu ekipa ma wejść na plan filmowy. Jeszcze w 2023 roku efekt końcowy pojawi się na Nickelodeon i Paramount+.Główną bohaterką filmu jest Clawdeen Wolf ( Miia Harris ), która przybywa do Monster High, ukrywając mroczny sekret. Z pomocą swoich nowych przyjaciółek, Draculaury ( Nayah Damasen ) i Frankie Stein ( Ceci Balagot ), będzie musiała oswoić swoją duszę potwora i uratować szkołę przed zniszczeniem.Marka "Monster High" została stworzona przez Mattel w 2010 roku. Szybko stała się jedną z najbardziej dochodowych franczyz skierowaną do dzieci. Współpraca z Nickelodeon przyniosła animowany serial i 15 filmów o przygodach nastoletnich potworów. Nowe projekty w uniwersum są pokłosiem rebootu, który marka przeszła po 2018 roku. Obecnie emitowany jest także nowy animowany serial " Monster High ". Jego zwiastun znajdziecie poniżej: