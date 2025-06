Aktorzy kończą strajk! Trwał 10 miesięcy

Wygląda na to, że konflikt pomiędzy aktorami ze związku zawodowego SAG-AFTRA a koncernami growymi dobiega końca. Strony właśnie zgodziły się na porozumienie. Jeśli zaakceptują je aktorzy w referendum, strajk dobiegnie końca.



Aktorzy kończą strajk. O co walczyli?



Konflikt pomiędzy aktorami zrzeszonymi w SAG-AFTRA z branżą grową (w tym z: Activision Productions Inc., Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games Inc., Take 2 Productions Inc.) trwa od 2022 roku, kiedy to nie udało się podpisać nowego kontraktu zbiorowego określającego warunki zatrudniania, wynagradzania oraz warunków pracy.



Główną kością niezgody było wykorzystanie sztucznej inteligencji. Aktorzy dubbingowi jak również związani z performance capture obawiali się, że ich praca i wizerunek będą w przyszłości wykorzystywane w grach bez ich zgody.



Kiedy negocjacje nic nie dały, w lipcu ubiegłego roku rozpoczął się strajk. Wkrótce poszczególne koncerny growe szły na indywidualne ugody z aktorami, by zapewnić sobie rozwijanie swoich priorytetowych projektów. Jednak dopiero teraz udało się uzgodnić takie warunki kontraktu zbiorowego, które są do przyjęcia dla aktorów.



Szczegółowe zapisy nie są znane, ale musiały się wśród nich znaleźć przepisy regulujące wykorzystanie AI. Aktorzy zrzeszeni w SAG-AFTRA będą musieli w referendum zdecydować, czy przyjmują uzgodnione porozumienie. I dopiero wtedy formalnie strajk dobiegnie końca.